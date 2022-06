'Supervivientes 2022': Anuar Beno es expulsado definitivamente tras "confesarlo todo"

Nueva eliminación en 'Supervivientes'. En este caso, se ha tratado de una de las más esperadas por la audiencia (a juzgar por lo visto semanalmente en redes durante cada gala) y es que se ha ido uno de los concursantes más odiados del concurso, no sin antes explicar qué es lo que pasó realmente con sus supuestas trampas.

Despedidas y confesiones

Esta semana, Anuar se unió a Marta como parásito y fueron los que se enfrentaron a la decisión final de la audiencia anoche. Anuar fue el elegido como expulsado definitivo de la isla y se despidió efusivamente de su compañera: "Estaba claro, frente a Marta, que es una concursanta de 10. Se merece quedarse para seguir entreteniéndonos a todos y sacar sonrisas en casa, que se le da muy bien".

Antes de marcharse, Asraf, el hermano de Anua, conectó en directo desde el plató y le dedicó unas palabras: "Como superviviente has sido un 10. Alguna palabra que otra no me ha gustado pero has hecho un concursazo. Podrías haber llegado a la final perfectamente pero bueno, esto es un juego y has jugado bien".

Por otra parte, el concurso empezó la gala con su Ion Aramendi adelantando: "Anuar lo ha confesado todo" y, finalmente, compartió algunas imágenes de la convivencia entre Marta y Anuar durante estos días, en las que se hablaba de uno de los temas más controvertidos de la edición: las trampas de Anuar al encender el fuego con tanta facilidad. "He de reconocer que no hice fuego, fue una desesperación. Comíamos en crudo, nos pusimos malos y lo decidí" confesó el ahora ex concursante.

Anuar explicó que, al ver cómo le protegían en su equipo frente a las suspicacias del contrario, decidió mantener la mentira y no decir nada. Tania, desde plató, corroboró la versión de Anuar: "No lo vi en directo pero sí que me dijo con gestos que había sido con trampas. Nos pusimos de acuerdo con protegerlo".

Los nominados para esta semana son Kiko, Mariana, Nacho e Ignacio, que a lo largo de esta semana verán quién de ellos será el próximo en ir a hacer compañía a Marta como nuevo parásito.