Adara Molinero deja a 'Supervivientes All Stars' con un palmo de narices y se niega a saltar del helicóptero

No podía arrancar 'Supervivientes All Stars' sin un drama para enganchar a la audiencia y convencerla de que continúen viendo el reality también en verano. La encargada de orquestarlo ha sido Adara Molinero, que se echó atrás en el último momento y se negó a saltar del helicóptero.

"Lo siento si he decepcionado a alguien"

Apenas un par de días después de coronar a Pedro García Aguado como ganador de la última temporada, arranca 'Supervivientes All Stars'. Como no podía ser de otro modo, el programa dio pie a su primer dramita con una de las concursantes que era de los principales reclamos.

Antes de despegar en el helicóptero, Adara Molinero ya estaba dando síntomas de que igual se estaba arrepintiendo de su decisión de volver al reality, y a la hora de saltar se lo confirmó a Bosco, que iba con ella:

"Venía con mucha ilusión, pero me ha pasado aquí, ha sido ver esto y empezar a recordar mi edición y no puedo. Me da pánico, tengo terror a volver a pasarlo así de mal. Me da miedo el hambre, estar tirados en la arena, todo. Es durísimo. Lo siento si he decepcionado a alguien".

"Es tu decisión, no te preocupes. Me hubiera gustado que lo hubieras hecho, pero si no te ves capaz... Me da mucha pena verte así" le contestó Jorge Javier Vázquez, que finalmente anunció que el helicóptero volvía al helipuerto con Adara dentro y le comunicó a Laura Madrueño la decisión de la concursante.

Una vez allí, Adara recibió la llamada de su madre, Elena Rodríguez: "Decidas lo que decidas lo vamos a respetar, pero también te voy a decir es que has entrado en pánico al recordar lo que pasaste hace un año. Estás más preparada que nunca, puedes hacerlo" le animó, pero ella siguió negándose en redondo. Dejaron la cosa en cliffhanger, y parece que hasta el domingo que viene no confirmarán si es un abandono definitivo o solo un paripé.

En Espinof | 'Grand Prix 2024', lista de pueblos, novedades y todo lo que sabemos sobre la nueva temporada del concurso de Ramón García

En Espinof | Las mejores películas de 2024