Adara Molinero es la primera expulsada de 'Supervivientes All Stars', después de que una reacción alérgica le desfigure la cara

Adara Molinero empezó de forma dramática su participación en 'Supervivientes All Stars' y se ha ido de la misma manera. La concursante fue expulsada en la gala de anoche, poco después de sufrir una reacción alérgica que hizo que se le hinchara la cara.

"No era mi momento"

Por si no tuviera ya pocas ganas de participar después de negarse a saltar del helicóptero, los últimos acontecimientos de 'Supervivientes All Stars' no han hecho sino echar más leña al fuego para Adara Molinero, que las pasó canutas en la gala del jueves.

La concursante estaba en la playa con sus compañeros cuando empezó a sentir molestias por el rostro: "Me duele la cabeza, me arde. Me encuentro mal, siento que tengo la cara deforme" explicó. Finalmente, el equipo médico acudió a evacuarla y Jorge Javier Vázquez explicó que se trataba de una reacción alérgica que había hecho que se le hinchara la cara.

Cuando los médicos dieron su visto bueno a que Adara volviera al reality, la concursante tenía los ánimos por los suelos y le tocaba enfrentarse a la expulsión semanal: "Estoy rezando para irme a mi casa con mi familia y me siento culpable y derrotada. O dicen el nombre de Olga o me va a dar algo en directo" confesó.

Deseo concedido, ya que la audiencia salvó a Olga Moreno y decidió que Adara fuera la primera expulsada del concurso: "No era mi momento, tenía mi edición muy reciente. Lo he intentado, no he podido y no pasa nada" concluyó. Los nuevos nominados de esta semana son Bosco Martínez-Bordiú, Olga Moreno y Jorge Pérez.

