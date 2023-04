"Y ahora El Pacificador". La Copa del Rey se carga 'Masterchef 11' y RTVE anuncia in extremis nueva fecha para la gala 4

Por si los espectadores de 'Masterchef' no estaban lo suficientemente mosqueados con RTVE por no cumplir su promesa de acortar las galas (al menos, las dos primeras), anoche el concurso culinario no emitió su gala del martes debido al partido de la Copa del Rey.

Cocinado postergado

Anoche se emitió el partido de la Copa del Rey entre el Athletic Club de Bilbao y el CA Osasuna en La 1. Con esta previsión, la cadena anunció preventivamente que la cuarta gala de 'Masterchef 11' se retrasaría a las 22:45.

No obstante, el partido se acabó sobre las 00:00 y debieron de pensar que acabar a las 3:00 la gala del talent show presentado por Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz era pedirle demasiado a sus espectadores.

Tal como confirmó José Pablo López, director de contenidos generales de RTVE, el retraso del inicio del partido sumado a la prórroga provocó que la cadena cancelara la emisión de la gala, sustituyéndola por 'El Pacificador' y reubicándola el próximo domingo 9 de abril a las 22:00.

Un contratiempo que llega después de la inesperada doble expulsión de la gala anterior y su liderazgo en las audiencias de la noche del viernes. Así pues, RTVE emitirá tres galas de 'Masterchef' consecutivas (domingo, lunes y martes) y habrá que ver si vuelve a echar mano de esta estrategia si se dan casos similares en el futuro.

