'Masterchef 11' se merendó a 'La isla de las tentaciones' y sorprendió con los dos concursantes expulsados

Otra noche de lunes en que las audiencias han estado muy reñidas. 'Masterchef 11' consiguó ser líder por encima de 'La isla de las tentaciones', en una gala que expulsó de un plumazo a dos concursantes: Karla y Frank.

Doble expulsión

La tercera gala de 'Masterchef 11' comenzó con una prueba por parejas en la que tenían que preparar unos platos de street food estadounidense e incluso podían conseguir tiempo extra superando el reto del toro mecánico. Finalmente, la pareja con los mejores resultados fue la de Laura y Camino.

La mitad de las parejas obtuvieron los delantales negros y se enfrentaron a la prueba de eliminación, que consistía en recrear platos típicos franceses. Sorprendiendo hasta a los propios concursantes, los jueces anunciaron que eliminaban a Karla y a Frank de la competición. "Vuestros platos no estaban a la altura, no tenían ni el mínimo exigible" sentenció Pepe.

"No me lo voy a tomar como algo malo. Yo vine aquí por la experiencia y eso es lo que me he llevado" se despidió Karla, que ha pasado de ser repescada en la gala anterior a marcharse de nuevo. "He tenido la oportunidad de escribir una nueva historia a través de 'Masterchef' y he conocido personas extraordinarias. Obrigado" dijo Frank.

La gala acabó en esta ocasión antes que la de la semana pasada y eso le hizo perder puntos de share pero ganar espectadores: lideró las audiencias de la noche con 12% y 1.412.000 espectadores, derrotando a 'La isla de las tentaciones' (11.8% y 1.391.000) en Telecinco y a 'Hermanos' (12.3% y 1.315.000) en Antena 3, que se quedaron en un empate técnico.

