Amaral reflota el debate sobre el machismo y se enfrenta a las preguntas habituales de David Broncano de sexo y dinero. "Más del que me puedo gastar"

Los invitados del jueves 6 de febrero en 'La revuelta' fueron el grupo Amaral. Juan Aguirre y Eva Amaral medio contestaron las preguntas habituales de David Broncano sobre sexo y dinero, además de reabrir el debate sobre si es necesaria o no la pregunta de "¿Eres más machista o más racista?".

"No es una pregunta fácil"

Amaral acudió a 'La revuelta' para presentar 'Dolce Vita', su noveno disco de estudio. El grupo reivindicó la música en directo haciendo su propia actuación durante el programa, siguiendo la estela de otros cantantes como Amaia o la banda de rock Biznaga, que también causaron sensación en su paso por el programa.

En un momento dado, David Broncano les planteó sus preguntas habituales, empezando por la de cuánto dinero tienen: "Yo no sé cuánto dinero tengo en el banco exactamente. Está feísimo hablar de dinero. Hay mucho dinero ahí" fue la respuesta de Eva Amaral, y Juan Aguirre tampoco fue mucho más concreto: "Mucho dinero, más del que me puedo gastar".

En la pregunta de cuántas relaciones sexuales han tenido en el último mes, no dieron números pero sí un poco más de detalles: "Poco porque estoy en un impasse vital raro. Me molaría salir de ese impasse" explicó Aguirre. "La última vez ya te dije que me apetecía cada vez menos, me daba pereza. Pues eso ha ido a más, o sea, a más menos" dijo Amaral. "Cada vez que te apetece menos" apuntó Broncano. "Sí, debe ser la premenopausia. Pero bueno, luego me pongo y bien, ¿eh? Es el empezar" concluyó la artista.

Hablando de preguntas habituales, Aguirre reflotó el tema de la pregunta sobre si eres más machista o racista y le preguntó al presentador por qué había dejado de hacerla: "Hubo distintas corrientes de opinión, entonces la hacemos menos" explicó, a lo que el músico contestó que le parecía importante que se siguiera haciendo: "Muchos pensábamos que no teníamos nada que aprender, pero, si respondes en serio, no es un pregunta fácil, ni tampoco pensar qué hago yo para evitarlo".

En Espinof | Aitana Sánchez-Gijón desvela a David Broncano su peculiar anécdota con Richard Gere y cómo cambió este aspecto de su vida. "Era lo más valioso del mundo"

En Espinof | Las mejores series de comedia de 2024