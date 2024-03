'Baila como puedas' se hunde en su estreno, consiguiendo menos espectadores que el cine de La 2

En pleno resurgimiento de formatos que en su día funcionaron en antena, RTVE y Telecinco coincidieron al lanzarse a recuperar '¡Mira quién baila!' y ninguno ha sido un éxito garantizado. Solo hay que echar un vistazo al fallido estreno de 'Baila como puedas', que llegó anoche con más pena que gloria.

Estrena como puedas

Si ya 'Bailando con las estrellas' no está siendo el pelotazo que se esperaba en Telecinco (a menudo lidera por falta de competencia, y sus datos no suelen superar por mucho el millón de espectadores), no le ha ido mucho mejor a su homólogo en La 1, que también adapta el mismo formato ('Strictly Come Dancing').

'Baila como puedas' se estrenó la noche del lunes 11 de marzo con un decepcionante 7.1% de share y 528.000 espectadores. El programa presentado por Anne Igartiburu, en cuya lista de concursantes figuran estrellas como Sabrina Salerno o Ana Guerra, no logró interesar a la audiencia ni siquiera con esta primera gala de presentación.

Tampoco es que fuera un día especialmente concurrido, y sin embargo le pasaron por delante Telecinco con la gala de 'Supervivientes: Tierra de nadie', que lideró con 16,8% y 1.232.000 espectadores, Cuatro con el episodio de cine de 'First Dates' (9,5% y 1.312.000) y Antena 3 con el episodio de 'Hermanos' (13,1% y 1.131.000).

Lo único que quedó por debajo, y le siguieron muy de cerca, fueron 'Martínez y Martínez' (4.5% y 421.000), y la película 'La niebla y la doncella' (5.7% y 512.000) en laSexta. Por si fuera poco, incluso el cine de La 2 obtuvo más espectadores que el concurso, con la emisión de la película 'El dorado' (5,2% y 613.000).

