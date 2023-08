El despido fulminante de dos tripulantes de 'Bajo cubierta' por conducta sexual inapropiada es ejemplar, pero también demasiado inusual en los realities

Al igual que con los documentales, los realities tienen una norma de oro para los productores y cámaras: nunca intervenir. Afortunadamente, las cosas van cambiando y de vez en cuando se ven obligados a hacerlo en caso de situaciones gravísimas como las que pasaron en el último episodio de 'Below Deck: Down Under', el spin-off de 'Bajo cubierta' ambientado en Australia.

Concretamente, estamos hablando de dos casos de conducta sexual inapropiada, uno directamente podría ser denominado un intento de violación que se dieron tras una fiesta de la tripulación del The Midnight Sun, el yate de lujo escenario del día a día de este reality náutico.

Durante los capítulos emitidos esta semana por Bravo, canal especializado en realities de NBCUniversal, los espectadores presenciaban atónitos como Luke, contramaestre del navío, trepaba tapado solo con una toalla a la litera de una Margot, sobrecargo, completamente inconsciente por el alcohol. Otra tripulante, Aesha, ya había advertido a Luke que Margot estaba completamente borracha y que la dejara en paz.

Below Deck: muy chunguer

Esto hizo saltar todas las alarmas por parte del equipo de producción de 'Below Deck: Down Under' que pidieron a Luke que bajase de la cama. A esto le sucedió un enfrentamiento en el que el hombre cerró la puerta tras de sí. Finalmente tras un tenso momento de insistencia por parte de los productores, Luke salió del camarote totalmente cabreado.

Otra de las compañeras, Aesha, despertó al capitán Jason, quien no dudó ni un segundo en echar al contramaestre del barco para que durmiera en un hotel. Al día siguiente, decidió despedir fulminantemente a Luke expresando que «Hubo indecencia y fuiste a la cabina de otro sin consentimiento.»

No fue la única vez que tuvieron que intervenir los productores del programa, ya que poco después veríamos otro momento de conducta sexual inapropiada por parte, esta vez, de Laura (coincidentemente amiga que azuzó y defendió a Luke tras saberse lo que pasó), que estuvo toda la noche echándole los tejos a otro de los tripulantes, Adam, incluyendo propuestas indecentes.

Después de las negativas de este, Laura le siguió hasta su camarote, colándose a pesar del intento de Adam de cerrar la puerta. A continuación la mujer se subió encima de él con el propósito de hacerle un masaje, momento en el que intervino un cámara para pedirle que se bajase de la cama.

Sin embargo, esta insistía en quedarse frotando la espalda del hombre y dándole besos en el cuello hasta que finalmente bajó. También fue despedida por el capitán en cuanto el incidente llegó a su conocimiento algo que, en su momento, no llegó a comprender.

Una reacción tan apropiada como inusual

Desgraciadamente conductas como estas no son extrañas en los realities. Recordemos el caso de Carlota Prado en 'GH Revolution' o no hace mucho en el argentino 'Hotel de los famosos', por ejemplo y otras situaciones controvertidas en programas mucho más establecidos como 'Mujeres ricas' y el caso Taylor Armstrong o incluso en 'Survivor' ha habido algún que otro incidente que no se ha sabido manejar o, simplemente, no se ha intervenido.

Es más, hace unos días TMZ reportó que varias estrellas y trabajadores de los realites producidos por NBCUniversal se han unido para acusar a la compañía de malas prácticas. Estas incluyen, entre otras, distribuir y condonar la distribución de pornografía no consensuada y el encubrimiento de actos de violencia sexual.

Tanto es así que es hasta extraño ver lo medianamente bien y tajante que han manejado estos incidentes en 'Bajo cubierta'. Desafortunadamente, tal como asegura la propia Margot, no siempre es así:

«Entiendo que este episodio ha sido muy desencadenante e increíblemente difícil de ver para muchos. Sin embargo, creo que ha sido vital mostrarlo porque esto es demasiado real y demasiado frecuente. Los perpetradores escapan de su responsabilidad a menudo y eso no está bien. Tuve suerte de que Aesha y los productores intervinieran pero soy demasiado consciente de que muchas mujeres no tienen ni tendrán esta suerte, y me pone realmente enferma.»

'Bajo cubierta' y sus spin-offs se pueden ver en Hayu y Netflix en España.

