Eurovisión 2023: estos son los países clasificados en la segunda semifinal y el orden de actuación en la gran final

Ya queda menos para la gran final de Eurovision 2023. Ayer se retransmitió la segunda semifinal, cerrando así la lista de países que se enfrentarán el próximo sábado. Una noche en la que brillaron Eslovenia, Bélgica, Autria y Armenia.

Otros 10 países clasificados

Después de la primera semifinal el pasado martes, la noche del 11 de mayo se celebró la gala que ha decidido la segunda ronda de semifinalistas. Armenia con Lord of the Lost ('Blood & Glitter'), Austria con Teya & Salena ('Who the Hell is Edgar?'), Bélgica con Gustaph ('Because of You') y Eslovenia con Joker Out ('Carpe Diem') fueron los favoritos.

El resto de países que lograron clasificarse fueron Albania con Albina & Familja Kelmendi ('Duje'), Australia con Voyager ('Promise'), Chipre con Andrey Lambrou ('Break a Broken Heart'), Estonia con Alika ('Bridges'), Lituania con Monika Linkytė ('Stay') y Polonia con Blanka ('Solo').

Por su parte, los países que no consiguieron clasificarse al final de la noche fueron Dinamarca, Islandia, Finlandia, Georgia, Grecia, Rumanía y San Marino. Tras los resultados de esta segunda semifinal,se completa la lista de 26 países que lucharán por la victoria el próximo 13 de mayo.

Orden de actuación en la gran final

1- Austria : Teya & Salena - Who the Hell is Edgar?

: Teya & Salena - Who the Hell is Edgar? 2- Portugal : Mimicat - Ai Coração

: Mimicat - Ai Coração 3- Suiza : Remo Forrer - Watergun

: Remo Forrer - Watergun 4- Polonia : Blanka - Solo

: Blanka - Solo 5- Serbia : Luke Black - Samo Mi Se Spava

: Luke Black - Samo Mi Se Spava 6- Francia : La Zarra - Évidemment

: La Zarra - Évidemment 7- Chipre : Andrey Lambrou: Break a Broken Heart

: Andrey Lambrou: Break a Broken Heart 8- España : Blanca Paloma - Eaea

: Blanca Paloma - Eaea 9- Suecia : Loreen - Tattoo

: Loreen - Tattoo 10- Albania : Albina & Familja Kelmendi - Duje

: Albina & Familja Kelmendi - Duje 11- Italia : Marco Mengoni - Due Vite

: Marco Mengoni - Due Vite 12- Estonia : Alika - Bridges

: Alika - Bridges 13- Finlandia : Käärijä - Cha Cha Cha

: Käärijä - Cha Cha Cha 14- Rep. Checa : Vesna - My Sister's Crown

: Vesna - My Sister's Crown 15- Australia : Voyager - Promise

: Voyager - Promise 16- Bélgica : Gustaph - Because of You

: Gustaph - Because of You 17- Armenia : Brunette - Future Lover

: Brunette - Future Lover 18- Moldavia : Pasha Parfeni - Soarele şi Luna

: Pasha Parfeni - Soarele şi Luna 19- Ucrania : TVORCHI - Heart of Steel

: TVORCHI - Heart of Steel 20- Noruega : Alessandra - Queen of Kings

: Alessandra - Queen of Kings 21- Alemania : Lord of the Lost - Blood & Glitter

: Lord of the Lost - Blood & Glitter 22- Lituania : Monika Linkytė - Stay

: Monika Linkytė - Stay 23- Israel : Noa Kirel - Unicorn

: Noa Kirel - Unicorn 24- Eslovenia : Joker Out - Carpe Diem

: Joker Out - Carpe Diem 25- Croacia : Let 3 - Mama ŠČ!

: Let 3 - Mama ŠČ! 26- Reino Unido: Mael Muller - I wrote a song

