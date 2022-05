Si Eurovisión te deja con ganas de más, en Amazon Prime Video puedes ver este biopic de Aretha Franklin: Jennifer Hudson hace una interpretación colosal de otra diva de la canción

Desde 'Bohemian Rhapsody', Hollywood parece haber descubierto una nueva mina de oro en los biopics sobre la vida de músicos famosos. 'Rocketman', 'La madre del blues', 'Los EEUU contra Billie Holiday', 'Elvis'... más todos los que están por venir. Entre los últimos que pasaron por cartelera tenemos 'Respect', protagonizado por la cantante Jennifer Hudson que se centra en la vida de Aretha Franklin.

La reina del soul

Ópera prima cinematográfica de la directora Liesl Tommy (con experiencia previa en proyectos televisivos como 'La señora Fletcher'), cuenta el ascenso a la fama de Aretha Flanklin, desde sus inicios en el coro de la iglesia hasta su consolidación como una de las figuras más importantes en la historia de la música soul. Este drama musical va construyendo su relato sobre las distintas canciones de la discografía de Franklin.

La cinta tiene como tema principal la búsqueda de la identidad, ya que la ascendente carrera de este icono del soul es también un viaje de autodescubrimiento en el que Aretha tendrá que descubrir quién es, en qué cree y qué tipo de música es la que verdaderamente quiere hacer.

Otro tema fundamental es esa dificultad de encontrar una voz propia en un entorno donde ha estado expuesta a ciertas personas que han ejercido influencia sobre sus decisiones. Empezando por su padre (interpretado por Forest Whitaker), quien se muestra excesivamente controlador y restrictivo con su hija pero, sobre todo, por Ted White (Marlon Wayans en el filme), con quien mantuvo una relación llena de abusos durante mucho tiempo.

Una mujer natural

Al igual que en otros biopics musicales recientes, apuesta por una potente actriz principal: Jennifer Hudson logra elevar el conjunto con una sólida actuación. La cantante y actriz (a la que conoceréis por 'Dreamgirls') se mimetiza con la reina del soul y protagoniza unos números musicales que no desmerecen para nada su voz.

La cinta adolece del mismo problema que algunas de sus predecesoras dentro del género: el retrato de la cantante no arriesga demasiado, pasando de puntillas por las aristas de su biografía y conformando un guión bastante convencional que, no obstante, cuenta con un buen ritmo y logra que sus dos horas no pesen en absoluto.

'Respect', disponible en Amazon Prime Video, es un biopic musical más que cuenta con las virtudes y defectos de otras cintas similares. Gustará a los seguidores de este género que quieran pasar una tarde entretenida y saber un poquito más sobre la vida de esta cantante. También es una buena alternativa si Eurovisión te deja con ganas de más.