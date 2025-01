Fernando Arrabal llega como un torbellino a 'La revuelta' y evita todas las preguntas de David Broncano. "No estábamos preparados"

Aunque el factor imprevisible es una de las cosas que más atraen al público de 'La revuelta', siempre se pueden subir las apuestas. Fernando Arrabal triunfó como la personificación del caos aunque, precisamente por ello, no contestó ninguna de las preguntas que intentó hacer David Broncano.

"Me gustaría ser tu amigo para siempre"

"Es el invitado de mayor edad que ha venido a 'La Revuelta'. Debe tener 100 años. Él vive en Francia pero le ayudamos a poner la hora del aparcamiento" presentó David Broncano anoche a Fernando Arrabal, el histórico dramaturgo, poeta, cineasta y novelista, entre otras muchas, de 92 años.

Arrabal se lanzó a contar anécdotas de todo tipo y, mientras las relataba, se las arregló para pasar olímpicamente de todas y cada una de las preguntas que Broncano intentaba hacerle. La situación era de lo más esperpéntica y causó las risas constantes del público y del propio presentador.

En otro giro inesperado de los acontecimientos, el dramaturgo le devolvió la pelota antes incluso de que se la pasaran y le planteó a Broncano sus preguntas habituales:

"Internacionalmente me han pedido algo para ti. Me han pedido que cuando hable contigo preguntarte cuáles son tus relaciones sexuales. Me lo han pedido en Nueva York, en París... Me lo han pedido en todas partes. Tengo que ir ahora a decirlo. Y me han pedido otra cosa, no te lo puedes imaginar. Me piden cuánto dinero tienes".

"¿Podemos ser amigos? Me gustaría ser tu amigo para siempre" le dijo el presentador (aunque, una vez más, no obtuvo respuesta). Sin duda, Arrabal se coronó como el invitado más imprevisible hasta la fecha, algo que celebraron desde el propio programa en redes: "No estábamos preparados para el huracán Fernando Arrabal, pero queremos más".

En Espinof | Cuando David Broncano y Pablo Motos se llevaban bien y se juntaban en 'El hormiguero': "Es un chaval que está empezando en la tele"

En Espinof | Las mejores películas de terror de 2024