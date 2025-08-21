'Emily en París' se muda a Venecia con la fecha de estreno y las glamurosas primeras imágenes de su temporada 5

Es fascinante ver 'Emily en París' y comprobar cuál es la visión que los americanos tienen no solo de Francia y Europa, sino de su papel en el mundo. Una visión exótica, liberal y estereotípica en la que el yanqui de turno pone la nota discordante: por lo visto, sin Emily estarían todos aburridísimos en Francia. Ahora, la temporada 5 abre sus fronteras y nuestra protagonista se irá a Venecia, algo bastante lógico después de que, la última vez que la vimos, tuviera que mudarse a Roma. ¡Mamma mía!

Dado que solo han rodado 10 días en Venecia (concretamente la semana pasada, del 5 al 15 de agosto), no es tan loco asumir que tras su affair italiano, Emily volverá a París para vivir más desventuras francesas. Lo sabremos el 18 de diciembre, donde, a priori, Netflix lanzará todos los episodios en lugar de dividirlos en dos partes como hizo con la temporada 4.

En esta nueva tanda de capítulos, Emily se enfrentará a desafíos profesionales y románticos mientras trata de adaptarse a una nueva ciudad. Pero, cuando meta la pata en el trabajo y, como consecuencia, afecte a su vida amorosa y laboral, volverá a su estilo de vida francés. Adiós a la pizza, hola al croissant. O, como dice su propio creador, Darren Star, en Tudum, "Esta temporada es un cuento de dos ciudades, Roma y París. Entre ambas, Emily llevará el amor y la vida al siguiente nivel".

Su creador aclara que esta vez podremos verla en azoteas francesas y ruinas italianas, pero, según podemos ver en las primeras imágenes de la nueva temporada también la veremos montando a caballo junto a su interés romántico, Marcello, paseando por las calles de Italia y, por supuesto, siempre ataviada con el glamour que caracteriza a la producción. Dentro de cuatro meses sabremos, por fin, qué pasa con Italia y si volveremos a ver a Emily del todo en París. Viendo el título de la serie es lo suyo, ¿no?

