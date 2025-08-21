Leonardo DiCaprio admite que hizo una de las peores películas de la historia: "Tengo que asegurarme de que algo así no vuelva a ocurrir"

Leonardo DiCaprio es conocido por ser muy selectivo a la hora de elegir qué papeles acepta interpretar, tanto es así que a sus 50 años dijo a ABC News que sólo piensa en hacer una película más. Sin embargo, al principio de su carrera no pudo permitirse ese lujo, lo cual además le llevó a participar en la única secuela que ha hecho hasta ahora. Y no puede decirse que quedase muy contento, pues ha llegado a afirmar sobre 'Critters 3' que "es una de las peores películas de la historia".

"A esas edad haces cualquier cosa para llamar la atención"

De hecho, 'Critters 3' es la primera película en la que participó el protagonista de 'Los asesinos de la luna' aunque previamente hizo varias apariciones televisivas. En esta película el joven debutante vida a Josh, un personaje que previamente había rechazado Cary Elwes (el mítico protagonista de 'La princesa prometida'). La secuela de 'Critters' fue destrozada por la crítica y está bastante olvidada por cualquiera que no sea amante de esa franquicia o fan de la carrera de DiCaprio.

Por supuesto, DiCaprio no se olvida de ella y ha reconocido por qué la hizo:

"Admito que he hecho algunos papeles terribles al principio de mi carrera, como mi papel en Critters 3. Pero a esa edad haces cualquier cosa para llamar la atención."

El actor tendría que esperar apenas un par de años para conseguir su primera gran oportunidad en la gran pantalla en '¿A quién ama Gilbert Grape?', por la cual logró su primera nominación al Óscar. Ahí fue cuando su carrera empezó a despegar y ya con 'Titanic' hubo un antes y un después para Leonardo DiCaprio.

Ese éxito también le permitió elegir solamente aquellas películas que realmente quería hacer, como sus colaboraciones con Martin Scorsese. Pero tuvo que empezar por algún sitio y 'Critters 3' sigue ahí como un recordatorio de lo que no tenía que volver a hacer nunca jamás. Así lo explicaba el propio DiCaprio:

"Critters 3 es posiblemente una de las peores películas de todos los tiempos. Supongo que es un buen ejemplo para mirar atrás y asegurarme de que algo así no vuelva a ocurrir."

