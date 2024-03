Cuando Leonardo DiCaprio dijo que no a Disney. "Me ofrecieron más dinero del que jamás podría soñar"

El mundillo del cine muchas veces consiste en estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. A veces, una mala decisión puede hundirte la carrera. A no ser que seas Leonardo DiCaprio, que fue capaz de decirle que no a Disney cuando todavía no era nadie en Hollywood.

"No sé de dónde saqué el valor"

Aunque a día de hoy tengamos a Leonardo DiCaprio como una de las estrellas más famosas del mundillo, con títulos tan populares como 'El gran Gatsby', 'Érase una vez... en Hollywood', 'El lobo de Wall Street' o 'El renacido', por citar sólo algunos títulos recientes, pero este actor californiano no siempre ha tenido éxito en su carrera.

Antes de saltar a la fama, DiCaprio tuvo que abrirse paso en pequeños proyectos hasta llegar a donde está ahora. Comenzó a hacer sus pinitos en el cine con 16 años, en series como '¡Dulce hogar... a veces!' o 'Los problemas crecen' y en películas como 'Critters 3' o 'Vida de este chico'.

Tras esta última película, el joven DiCaprio comenzó a ver más claramente que quería ganarse la vida como actor, cuando recibió una jugosa propuesta de la mastodóntica compañía detrás de éxitos como 'Blancanieves y los siete enanitos', 'La Sirenita' o 'Mary Poppins'.

The Walt Disney Company le ofreció "más dinero del que jamás podría soñar" para participar en el clásico familiar 'El retorno de las brujas' ('Hocus Pocus'), que por cierto ha tenido una secuela recientemente. Disney quería a DiCaprio para el papel del joven Max (que finalmente interpretaría Omri Katz).

Cualquier actor primerizo habría dicho que sí con los ojos cerrados a la oportunidad de participar en un proyecto de la todopoderosa Disney y, sin embargo, él decidió rechazarla para protagonizar 'A quién ama Gilbert Grape', un producción más modesta:

"No sé de dónde coño saqué el valor. Vives en un entorno en el que estás constantemente bajo la influencia de personas que te dicen que ganes mucho dinero y que tienes que golpear mientras el hierro esté caliente. Pero, si de algo estoy orgulloso, es de haber sido un chaval capaz de mantenerse en sus trece."

Lo que podría haber sido la peor decisión de su carrera, al final, fue todo lo contrario. Tras la cinta coprotagonizada por Johnny Depp, vendrían éxitos como 'Romeo y Julieta de William Shakespeare', 'El hombre de la máscara de hierro' y, por supuesto, 'Titanic', con la que arrasó junto a Kate Winslet.

DiCaprio puede presumir de haber trabajado con Steven Spielberg, Clint Eastwood, James Cameron, Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Baz Luhrman, Christopher Nolan... y de haberle dado con la puerta en las narices a la factoría del ratón.