Pierce Brosnan está dispuesto a volver a interpretar a James Bond y solo tiene una condición: "Podría dar pie a muchas risas"

Pierce Brosnan no está dispuesto a pasar página con uno de los personajes más icónicos de su carrera e incluso ha bromeado con la posibilidad de volver a ponerse en la piel de James Bond. El actor irlandés, que dio vida al agente secreto en cuatro películas entre 1995 y 2002, ha sorprendido con unas declaraciones en las que asegura que no vería con malos ojos regresar a la saga, siempre y cuando detrás de las cámaras esté Denis Villeneuve.

El cineasta canadiense, responsable de 'La llegada' y la saga 'Dune', ha sido elegido para dirigir la próxima entrega de la franquicia de 007 y esta elección ha despertado muchas expectativas. Entre ellos, al propio Brosnan, que no ha tardado en reaccionar con un guiño a su posible retorno como James Bond.

Una imaginación asombrosa

En una entrevista con Radio Times, cuyas declaraciones han sido recogidas por medios como Variety, el actor dijo lo siguiente:

“No creo que nadie quiera ver a un Bond curtido de 72 años, pero si Villeneuve tuviera algo bajo la manga, lo haría sin pensarlo. ¿Por qué no? Es un entretenimiento genial. Podría dar pie a muchas risas. Calvas, prótesis… ¿quién sabe?”.

Brosnan fue el rostro de 007 en 'Goldeneye', dirigida por Martin Campbell, y después en 'El mañana nunca muere', 'El mundo nunca es suficiente' y 'Muere otro día', hasta que Daniel Craig tomó el relevo en 'Casino Royale'. Aunque es poco probable que Villeneuve cuente con él para el papel principal, el veterano actor sigue muy activo en el cine.

Pronto le veremos como Ron Ritchie en 'El club del crimen de los jueves', que se estrena el 28 de agosto en Netflix. Además, no dudó en elogiar el fichaje de Villeneuve como director:

“He estado escuchando la expectación constante sobre quién será el próximo James Bond. Hay muchos candidatos excelentes, y estoy seguro de que harán de ella un espectáculo y un deleite”.

Por ahora, la nueva película de 007 no tiene fecha de estreno y habrá que esperar, porque Villeneuve está centrado en 'Dune 3'. Pero las declaraciones de Brosnan son suficiente para avivar la expectación de los fans más nostálgicos.

