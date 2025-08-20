¿Una película de terror protagonizada por un perrete? Existe y tiene a la gente sufriendo por el animal antes del estreno

No tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que este 2025 está siendo el curso cinematográfico del terror. Bueno, de hecho, sí que tengo unas cuantas pruebas que se titulan 'Los pecadores', '28 años después', 'Weapons' o 'Devuélvemela', cuatro de los ejemplos más potentes estrenados hasta la fecha y a los que aún tienen que unirse la esperada —y polémica— 'Together' de Dave Franco y Alison Brie y, especialmente, el título del que os voy a hablar a continuación.

El año del terror... y del perro

Este no es otro que 'Good Boy', uno de los caramelitos más deseados de la inminente edición del Festival de Sitges y que ya está levantando pasiones durante su periplo festivalero, donde ha sido catalogada como "una explosión despiadada", un ejercicio de terror "dulce y aterrador", "una de las experiencias más singulares del año" y "un retrato reflexivo, desconcertante y desgarrador de lo aterrador". Pero, claro, las expectativas están disparadas por algo muy concreto.

Y es que este relato de horror sobrenatural está narrado íntegramente desde el punto de vista de un perro preciosísimo —todo sea dicho— que se muda con su dueño a una casa que, por supuesto, tiene sorpresa —y no de las buenas—, abriendo la puerta a 72 minutos que prometen encogernos el corazón y ponernos los nervios de punta, sobre todo a los que tenemos peludos en nuestras vidas. Desde luego, el tráiler que puedes ver sobre estas líneas, sugiere que el viaje va a ser de lo más intenso.

En lo que respecta a la premisa de 'Good Boy', dirigida por el debutante Ben Leonberg, un vistazo a la sinopsis nos permite ver más claro por dónde irán los tiros... y los ladridos.

“Indy, nuestro héroe canino, se embarca en una nueva aventura junto a su dueño humano —y mejor amigo— Todd, dejando atrás la vida en la ciudad para mudarse a una casa familiar en el campo que llevaba mucho tiempo deshabitada.

Desde el principio, dos cosas quedan claras: Indy desconfía de la vieja y siniestra casa, y su afecto por Todd es inquebrantable. Tras instalarse, Indy se ve perturbado de inmediato por rincones vacíos, rastrea una presencia invisible que solo él puede ver, percibe advertencias fantasmagóricas de un perro muerto hace mucho tiempo y es acosado por visiones de la espantosa muerte del anterior inquilino. Cuando Todd empieza a sucumbir a las fuerzas oscuras que rondan la casa, Indy deberá enfrentarse a una maldad empeñada en arrastrar a su querido Todd al más allá”.

La película llegará a los cines estadounidenses el próximo 3 de octubre, pocos días antes de su desembarco a las costas sitgetanas. Mientras tanto, como era de esperar, una legión de cinéfilos con ganas de hincarle el diente están a la caza del spoiler más preciado: ¿Le pasa algo malo a Indy? Por mucho que pueda partirme el alma en dos, resistiré la tentación de entrar en DoesTheDogDie para llegar virgen a la experiencia.

