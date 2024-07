'First Dates', una soltera de Xàtiva rechaza a su cita por no ser "su proctólogo". "Eso es lo que tú te crees"

Un error lo tiene cualquiera, y más en las citas de 'First Dates'. En el caso de Charo, no solo pensó que no pegaba demasiado como pareja de Koko, sino que tampoco terminaba de ser su "proctólogo" en ningún sentido.

"Yo quiero un Robert Redford"

Charo es operaria de almacén, tiene 59 años y vive en Xàtiva (Valencia). Su mantra es el de "antes muerta que sencilla" y se define como "una chica muy atractiva y muy liberal". Contaba que en nueve años no ha surgido ninguna relación seria, porque los hombres de hoy en día solo buscaban "una noche loca".

Alfonso es pintor, vive en Alcalá de Henares (Madrid) y tiene 40+14 años. Dice que "Koko" es el nombre con el que firma sus fotografías, y al final se le ha quedado. "Es guapilla, tiene buen cuerpo y físicamente está bien" pensó al ver a Charo nada más entrar.

Mientras que a Charo no le encajaba con su prototipo: "Yo quiero un Robert Redford, pero como no puede ser". No le gustaron tampoco los rodeos que dio Koko para decir que tenía 54 años: "Creo que se tendría que cuidarse un poco más".

Tampoco se esforzó en ocultar su sorpresa al enterarse de que no había tenido pareja: "¿Eres soltero? ¿No te quiere nadie?". "Tengo mucho éxito con las mujeres... lo que pasa es que siempre terminan siendo mis amigas" aseguró Koko. También se marcó el farol de que le gustaba bailar, pero lo cierto era que no tenía ni idea.

Charo no le veía de pareja, y menos cuando tenía que estar recordándole su nombre todo el rato: "Es que es un nombre muy difícil" comentó ella con amargura. Koko intentó calmar las aguas haciendo comentarios jocosos: "Pienses lo que pienses, yo sé que soy irresistible"... aunque la verdad es que a Charo le costó pillarle el punto.

Ella ya le estaba barriendo hacia la friendzone, y fue esa la excusa que le puso al final para no tener una segunda cita: "No has sido el proctólogo busco" le explicó. "¿Proctólogo? El prototipo" le corrigió Koko después de la confusión inicial. "Vas a perder la oportunidad de tu vida" le dijo él con guasa. "Eso es lo que tú te crees" le contestó Charo.

