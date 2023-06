'First Dates': un soltero se derrumba después de su cita. "Creo que sigo enamorado"

Aunque la mayoría de la gente va a 'First Dates' para encontrar el amor, hay personas a las que le termina sirviendo como catarsis personal. En el caso de Tony, fue el momento en el que se dio cuenta de que todavía no había conseguido superar a su ex.

Still loving you

Tony tiene 48 años, trabaja como gestor en una mutua de accidentes y vive en Barcelona. Dice que el amor le dio una oportunidad pero él no supo ser sincero cuando tocaba. Tras nueve años de relación y una hija, la pareja se separó porque la convivencia era imposible y ahora busca alguien sensible, que anteponga el corazón a cualquier cosa.

Manoli tiene 44 años, también barcelonesa, trabaja de administrativa en el departamento de bomberos y opositora. Es una persona intensa e "incluso tonta", porque dice que se entrega completamente cuando está enamorada. Le encanta escuchar y al ver a Tony pensó que le encajaba como prototipo.

Hablando de la custodia compartida de sus hijos, él le preguntó a Manoli por cómo se lleva con su ex y ella le explicó que tienen una relación cordial desde que se divorciaron hace siete años.

Él le mostró su admiración por ser capaz de trabajar y estudiar al mismo tiempo y le confesó que estaba en pleno proceso de pasar página respecto a su última relación. Creía que lo llevaba bien pero hace poco se enteró de que su expareja se ha casado y no sabía cómo gestionarlo. "Creo que sigo enamorado de mi ex" admitió entre lágrimas.

Aunque Manoli vio que está todavía anclado al pasado, accedió a tener una segunda cita porque le pareció una buena persona con el corazón muy grande. Por el contrario, Tony se lo pasó bien pero se dio cuenta de que no ha superado a su ex, decisión que su cita ha entendido sin problemas: "Cuídate mucho".

