'First Dates': las inesperadas confesiones de un soltero en su cita. "Lo he hecho con mi suegro en el salón"

Los concursantes de 'First Dates' suelen entrar nerviosos a las citas pero, cuando empiezan a hablar de sexo, no paran: Joaquín comenzó hablando de baile y ha terminado contando las experiencias sexuales más locas que ha tenido.

Marisa tiene 60 años, es funcionaria y vive en Madrid. En su casa le llaman "la McGyver" porque lo arregla todo. Tras dos matrimonios, está harta de mentirosos y de los que van de graciosos y tienen la gracia en los pies. Ya no busca casarse, sino alguien para compartir días libres pero cada uno en su casa: "Yo ya no estoy para poner la mesa, lavar calzoncillos o escuchar ronquidos".

Joaquín tiene 59 años, es conductor y decorador y también madrileño. Se define como un cabeza loca y no le da vergüenza nada. Está algo oxidado ligando porque lleva 40 años con la misma mujer. Vino mentalizado y preparado porque ha visto muchos episodios del programa.

Respecto a la primera impresión, a él le pareció que Marisa tenía unos ojos preciosos, pero ella pensó que no era su tipo. No obstante, hablando de intereses Joaquín ha ido sumando minipuntos: Marisa quedó muy impresionada cuando él le contó que le gusta bailar bachata y también cocina.

De repente, la conversación viró hacia cuáles eran las preferencias de cada uno en el sexo: "¿A quién no le gusta?" dijo Joaquín, algo cortado en un principio. "Yo en la cama, no me lo imagino" admitió Marisa, que buscaba sensaciones nuevas porque odia la monotonía.

Joaquín se fue soltando y contó que llevaba muchos años "haciendo el amor" con la misma persona, con sus juegos, sus preliminares... pero que tampoco le disgusta el tema del "aquí te pillo, aquí te mato". Aunque "le gusta empezar con romanticismo", a veces hay que improvisar: "Lo hice con mi novia en la cocina mientras mi suegro estaba en el salón. También en una zodiac en mitad del mar, con los niños jugando al otro lado".

Al final de la cita, Joaquín le reconoció que había empezado muy nervioso pero ya estaba tranquilo y le ha parecido simpática, dicharachera y muy guapa. A ella le ha llamado la atención su forma de ser y de reírse: "Como un osito de peluche". Los dos se quedaron con ganas de una segunda cita.

