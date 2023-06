'First Dates': un soltero le cuenta a su cita sus hábitos para mantenerse en forma. "No me masturbo, yo solo hago sexo real"

Por las mesas de 'First Dates' ha pasado gente que se toma muy en serio el fitness. Porque, ¿qué mejor estrategia hay para impresionar a tu cita que ponerte a hablar de tu dieta o de costumbres "tan saludables" como no masturbarse?

Fitness Life

Juan tiene 29 años, trabaja como nutricionista y vive en Huesca. Se considera un payasete extrovertido y, sobre todo, es un auténtico fanático del deporte y la alimentación. Su favorita es la paleodieta: "Ahora mismo, a cualquier cosa que seas un poco alternativo te llaman talibán, pero yo creo que decir que el azúcar no es bueno no es serlo".

Su cita es Raquel, de 23 años, gallega, azafata y modelo de profesión. Cualquiera diría que Juan ha encontrado la horma de su zapato con ella: también es de las que creen firmemente que el fitness "es una forma de vida" y encima a Juan le parece que tiene "un buen cuerpo".

Aunque Raquel ha pensado de primeras que "no era su tipo" y le ha descuadrado sus cinco años de diferencia, la cara se le ha iluminado al saber que se dedicaba a la nutrición. Juan no ha necesitado que le tiren mucho de la lengua para empezar a hablar de las maravillas del ayuno interminetente y su indignación ante el hecho de que no le den hígado a los niños.

Raquel lo respeta y le ha contado que se toma batidos de proteínas para desayunar, lo que ha hecho arquear la ceja a Juan: "Eso no es comer. Es una moda, es puro marketing" ha dicho después de ensalzar las proteínas del jamón serrano. Una vez ha cogido carrerilla para dar la perorata fit, Juan ha pasado a criticar el ducharse todos los días porque es malo para el cuerpo.

"No estoy pensando todo el día en el sexo porque, además, yo no me masturbo. Yo solo hago sexo real, cuando se da se da y si hay una sequía, se pasa y punto" ha seguido él y Raquel no ha podido contener el ataque de risa. Eso sí, reconoce que está impresionada.

Eso ha influido en que cambiara su primera impresión y, en la decisión final, dejara la puerta abierta para seguir conociéndose. Lamentablemente, Juan no opinia lo mismo: "No tendría una segunda cita porque considero que no congeniamos mucho".

