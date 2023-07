'First Dates': el soltero de Sevilla que quiere ser Christian Grey. "Busco una chica que sea una guarrilla"

Los modelos a seguir son una conversación recurrente en 'First Dates'. En el caso de Miguel, el espejo en el que querría mirarse es el protagonista de 'Cincuenta Sombras de Grey' y ha tenido suerte con una cita que parece predispuesta a "dejarse llevar".

Cincuenta sombras liberadas

Miguel tiene 25 años, trabaja como comercial y vive en Sevilla. Dice que no es tan guapo como Christian Grey pero sí que tiene los mismos gustos en la cama. Lo primero en lo que se fija de una chica es en su culo y en que sea muy activa en el tema sexual: "Busco una chica que sea una guarrilla".

Nerea tiene 21 años, es camarera y vive en Castellón. Hace muchas cosas sin pensar, como quedarse embarazada sin querer, aunque al final tanto ella como el padre estuvieron contentos con ello. Al verla, a Miguel le pareció muy potente y le dejó "más caliente que un tobogán en verano".

Comenzaron descubriendo que ambos eran de Córdoba, que eran amantes de los perros y también que a los dos les gusta viajar y hacer senderismo. Vamos, que habían conectado y la cita estaba yendo a las mil maravillas.

Como era de esperar, el tema sexo terminó llegando y Miguel casi explotó de alegría cuando Nerea le confesó que fantaseaba con que la ataran a la cama: "No he encontrado ninguna chica que me lo haya pedido, pero hay que hacerlo".

Es verdad que a él le chocó un poco enterarse de que ella hubiera tenido un hijo siendo "tan pequeña", no obstante, no ha sido un impedimento para que terminaran en el reservado comiéndose un pastel (y la boca). La cosa les terminó sabiendo a poco y por eso se mostraron encantados de seguir conociéndose en una segunda cita.

En Espinof | Las mejores películas eróticas de todos los tiempos