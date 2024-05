'First Dates' va directo al hotel. Lidia Torrent regresa al reality de citas en este nuevo spin-off

Aunque 'First Dates' también suele rellenar el periodo vacacional con reposiciones del programa, parece que este verano no cerrará del todo sus puertas: el reality de citas tendrá un spin-off llamado 'First Dates Hotel', que contará con el retorno de Lidia Torrent.

El hotel de las citas

Después de siete años al frente de 'First Dates', Lidia Torrent terminó dejando su puesto como camarera del restaurante. En un principio, la sustituyó su madre, Elsa Anka, pero luego lo dejó defitinitivamente y fue reemplazada por Laura Boado.

Según adelanta Algo Pasa TV, Torrent volverá al programa en 'First Dates Hotel'. Se trata de un spin-off del reality de citas que se emitirá el próximo verano, y que trasladará los encuentros a un hotel de la costa mediterránea.

Aparte del regreso de Torrent, contará de nuevo con Carlos Sobera como maestro de ceremonias y una plantilla completamente nueva de camareros: Keko, Arianna Aragón (hijastra de Sobera), el actor Adrián Pedraja y la cantante Rolita tomarán el relevo de Matías y el resto de caras habituales en el restaurante de Cuatro.

Arianna Aragón, Adrián Pedraja y Rolita son los nuevos camareros

No se trata del primer programa derivado de este formato, ya que en su momento tuvo algunas variantes como 'First Dates Crucero' o 'First Dates Café'. Si bien es cierto que, en esta ocasión, tendrá el añadido de volver a contar con Torrent, ya que mucha gente pedía la vuelta de la recordada presentadora.

En Espinof | Este es el dinero que cobran los solteros de 'First Dates' en cada programa del reality de citas

En Espinof | Las 13 mejores películas de 2024