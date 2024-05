'First Dates', un soltero de Madrid cree que a su cita le falta potencia. "Voy acabar monja como dice mi madre"

No todo son enfados en 'First Dates'. A veces, basta con que una conversación no fluya para que a la otra persona se le quiten las ganas de repente. Ese fue el caso de Íker, que necesitaba más caña de la que le estaba dando Ainhoa.

Mínima potencia

Íker vive en Madrid, es informático y tiene 21 años. Se declara fan de la cultura japonesa y dice que no le cuesta hacer amigos gracias a su carisma. Buscaba a una chica respetuosa y con la que compartir alguna afición.

Ainhoa también es madrileña, tiene 22 años y estudia integración social. Sus padres le dicen que va para monja: "Soy muy chapada a la antigua". Algo que a Íker no le molestó a primera vista, ya que le gustó mucho su estilo ibicenco.

Nada más comenzar la cita, ambos descubrieron su amor mutuo por 'Pokémon' (él tenía un Pikachu tatuado y ella quería tatuarse otro). Lo que Íker no se esperaba era que Ainhoa fuera una fan empedernida de los true crime y de las películas de terror.

Él le confesó que estaba a tope con los coches y la mecánica y, cuando le preguntó qué tal le había ido en el amor, Ainhoa contestó de forma apagada que nunca había tenido nada con nadie: "Voy acabar monja como dice mi madre".

"Busco una persona extrovertida, porque yo a veces me quedo monigote" le contó ella, e Íker coincidió en que le faltaba algo de cancha porque la conversación se fue apagando pronto: "Me han faltado caballos, me ha faltado potencia, un poco de vidilla" reflexionó él.

Al final, Ainhoa sí que terminó con buenas sensaciones y quiso seguir conociéndole en una segunda cita, pero Íker dijo que solo le interesaba como amiga y le recomendó "un poco más de picardía" para sus futuras conversaciones.

