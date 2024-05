'First Dates', un soltero de Gavà se queda descolocado con la petición de su cita. "Para lo feo que soy, ligo mucho"

Hay solteros muy perspicaces en 'First Dates'. Si bien la velada de Sergi y Natali comenzó bien, con la atrevida petición de ella, él no tardó en darse cuenta de que su cita estaba algo mosqueada por otros motivos.

Destino de caballero

Sergi tiene 46 años, vive en Gavà (Barcelona) y está desempleado: "Para lo feo que soy, ligo mucho" se presentó. Vino con ganas de volverse a enamorar y buscando una mujer transparente: "Yo como de todo, excepto cordero y queso curado".

Natali trabaja como esteticista, vive en Barcelona y tiene 39 años. Considera que liga bastante, aunque es más una persona "de energías". Quería un caballero en su vida: "Si me abre la puerta del coche con una rosa en la mano, se me bajan las bragas".

Nada más ver a Sergi, le abordó con una inesperada petición: si podía subirle la cremallera del mono, ya que ella no había podido hacerlo. Él accedió y quedó muy sorprendido de que de buenas a primeras le hubiera permitido tocarla, además de que ya le había gustado físicamente: "Está fit, tiene todo en su sitio".

La primera impresión de Natali no fue muy halagüeña: "No sé si por los nervios, pero lo veo un poco inseguro de sí mismo". Cuando hablaron de tatuajes, ella le contó que tenía muchos y él dijo que ninguno: "Solo tengo pelo" contestó abriéndose un poco la camisa. "No te preocupes, yo te depilo" broméo su cita.

A raíz de eso, Natali se quedó mosca porque vio que no se cuidaba, pero cuando realmente se indignó fue cuando él le echó más edad de la que tenía, pensando que ella tenía la edad de él: "Un caballero no habla de la edad de una mujer y yo no aparento 46 años".

Pasaron a hablar de cuánto aguante tenían en el sexo y Sergi dijo que su récord era siete veces en un día. Eso no convenció demasiado a Natali, como tampoco lo hizo el beso que él le dio en el reservado. Él le dijo que no quería una segunda cita, porque se había dado cuenta de que ella sentía cierto rechazo. Ella coincidió en que no había sentido ninguna conexión.

En Espinof | Las mejores series románticas que puedes ver en Netflix

En Espinof | Las mejores series de 2024