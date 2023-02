"Fue peor de lo que se mostró en televisión". La protagonista de la cita más viral de 'First Dates' cuenta su experiencia en TikTok

Hacía tiempo que no se viralizaba tanto una cita de 'First Dates'. Por el programa han pasado personajes de lo más pintorescos pero Med Ouahbi se ha llevado la palma. Luisa Fernanda, su pobre compañera de cita, ha contado su versión de la historia a través de su cuenta de TikTok.

"Solo quería que terminara"

La cita de Luisa y Med estuvo llena de momentos memorables y no en el buen sentido. Desde el principio la cosa estuvo llena de red flags, con Med poniéndose intensito con el fitness y siendo condescendiente con Luisa sobre las cosas que sabía o no sabía: "Te lo explico para que sepas más" sonreía con autosuficiencia.

La cita alcanzó su cénit cuando Med se enteró que Luisa había estudiado medicina y trabajaba en un hospital. El chico empezó a acribillarla con preguntas como si dudase de sus estudios y se tiró flores a sí mismo porque, claro, como a él le gustaba el fitness, pues entendía tanto de medicina como el que más. "Hay una diferencia entre tener la autoestima alta y ser engreído" comentó Luisa.

Después de que Internet se llenara de memes de la cita, Luisa se ha abierto una cuenta de TikTok para dar su versión de los acontecimientos: "A partir de ahora voy a ir así por la vida" dice señalando su bata de médico. "Porque si no, la gente no me cree por mi personalidad y mi forma de ser, lo cual me parece muy feo porque se está encasillando a los médicos".

Luisa reconoció que la cita fue "peor de lo que se mostró en televisión", que recortaron mucho y que se sentía estresada al estar rodeada de cámaras. Al final, fue ella la que tuvo que pedir la cuenta al ver que él no lo hacía:

Yo fui con la mentalidad de pasármelo bien, conocer a alguien para bien y, si no, también (...) Estábamos en un programa de la televisión nacional, lo iba a ver España y hay que ser respetuoso y mostrar maneras, lo básico (...) Llegó un punto en que estaba asqueada y enfadada. Yo solo quería que terminara (...) Después, él pagó la cuenta pero lo hizo para quedar bien.

Luisa promete seguir dando detalles de la que fue "la peor cita de su vida", tal como definió en el programa. Sin duda fue una cita horrible pero, al menos, siempre nos quedarán los memes.

