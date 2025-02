José Mota da un giro a 'La revuelta' y obliga a David Broncano a responder sus preguntas comprometidas. "En el camerino tengo 100 euros en billetes"

José Mota presentó anoche en 'La revuelta' su nuevo programa, 'José Mota No News'. El cómico se prestó a responder las preguntas de David Broncano con una condición: por cada pregunta que le hiciera, el presentador debía contestar a otra suya.

"Ni Woody Allen, vamos"

Durante la entrevista al cómico en 'La revuelta', David Broncano le comentó que quería hacerle tres preguntas un poco diferentes para conocer al "José Mota más personal, el de detrás de las risas". "Yo te la respondo si tú me respondes a mí otra" le planteó el aludido.

José Mota y el artista argentino Tiago PZK, invitados de anoche en 'La revuelta'

La primera fue sobre la "paja más triste" y Mota contestó: "De eso que te levantas a medianoche y andas ahí al tiente". La primera del cómico para Broncano fue "el gatillazo más reciente" y él le respondió: "Hace tres años. Porque me puse triste, pensé en un familiar". "Ni Woody Allen, vamos" se rio Grison, y el presentador añadió: "Me vino una pequeña movida familiar a la cabeza y claro... Lo que he aprendido es que si lo comentas con la otra persona, se puede retomar".

Lo segundo fue preguntarle cuántos hijos tenía, de qué edad y cuál le gustaba más: "Tres (hijos de) 17, 11 y 9 años. (Me gustan) todos. Según Patricia, mi mujer, siempre estoy con el chico, pero todos son mi vida. No se puede ser mejor madre y mejor compañera de vida. Estuvimos 10 años de novios" fue su respuesta.

La segunda pregunta del cómico fue sobre cuánto dinero negro tenía: "Abajo en el camerino tengo 100 euros en billetes. Me gusta tener en casa por si pasa algo. Por la calle no llevo nada, ni cartera" indicó Broncano.

La última pregunta fue la siguiente: "¿Se pagaba más al año en Telecinco o en TVE?". "Era parecido, pero en Telecinco un poquito más" admitió Mota, que también le lanzó su última cuestión: "¿Te ha pasado alguna vez que estás en la cama solo y abres espoletas?" refiriéndose a tirarse un pedo. "Una vez en el colegio me tiré un pedo, desalojaron la clase y yo no dije nada" rio el susodicho. "A mí también me ha pasado" concluyó Mota entre risas.

