Juan del Val tiene un nuevo enemigo público: los zurdos

Juan del Val, conocido escritor y colaborador habitual del programa 'El Hormiguero', ha vuelto a generar polémica con una de sus declaraciones, esta vez sobre las personas zurdas. En una de las emisiones más recientes del programa, durante su participación en la tertulia televisiva, Del Val hizo varios comentarios que no pasaron desapercibidos y rápidamente se convirtieron en tema de debate en las redes sociales por criticar lo quejicas que son las personas que utilizan más su mano izquierda que la derecha.

El origen de la controversia fue cuando Del Val, en tono humorístico, pero con cierto trasfondo crítico, hizo declaraciones que daban a entender que las personas zurdas presentan, en su opinión, características que las hacen "diferentes" o "difíciles".

Aunque inicialmente parecía una broma destinada a generar risas en el plató, sus palabras pronto comenzaron a ser objeto de debate y generaron una ola de comentarios en las redes sociales, donde, más allá de sentirse ofendidos los zurdos, criticaron el hecho de que, para Juan del Val, aquello se denominara una intervención cómica, porque, en efecto, a mucha gente les ha hecho poca gracia.

Entre sus declaraciones, está la crítica que realiza a los zurdos al utilizar objetos cotidianos: "Se están quejando todo el día de que no hay cosas para zurdos: no puedo cortar con las tijeras, no puedo sacar punta. ¿Qué quieres que te diga yo? Dejad ya de protestar de que no hay cosas para zurdos, id a la tienda de cosas para zurdos y ya está".

Ante tales declaraciones, la invitada Sonsoles Ónega ha comentado: "yo no conozco ningún grupo que no proteste de nada, está todo el rato refunfuñando la gente que se junta contigo", a lo que del Val responde: "¿Te digo una cosa? ¡Que esto se llama el polémico!"

Un duelo entre talk shows

Como es costumbre, los usuarios en internet no hicieron esperar sus reacciones, y en esta ocasión, más que salir en defensa de una minoría que utiliza primordialmente la parte izquierda de su cuerpo, se han pronunciado acerca de la intervención en general de Juan del Val, asegurando que, por esta razón, le va mejor al programa 'La Revuelta' de Broncano, superando a 'El Hormiguero' en rating de acuerdo a cifras de audiencia.

Y es que, de acuerdo a la medición del rating, 'La revuelta' volvió a vencer a 'El hormiguero' con un 17,3% y 2.286.000 espectadores para el show de Broncano contra un 15,8% y 2.066.000 de personitas mirando en la tele a Motos.

