Laura es expulsada de 'Gran Hermano', después de explotar de rabia contra Manu. "Ahora entiendo muchas cosas"

Por si no fuera suficiente drama para los concursantes de 'Gran Hermano' el ser expulsados, anoche hubo drama previo a conocer la decisión del público: antes de que Laura fuera eliminada del reality, tuvo una fuerte discusión con Manu por ponerla a caldo a sus espaldas.

"Me siento ridícula"

Antes de que se revelara el nombre del concursante eliminado de 'GH', el reality reunió a Laura y Manu en el confesionario para visionar unas imágenes en las que el DJ salía hablando mal de ella a sus espaldas, tildándola de "víbora" entre otras cosas bastante feas.

Claro está, Laura no se lo tomó nada bien: "¿Sabes el daño que me acaban de hacer tus palabras?" le acusó. Manu reiteró varias veces que lo que había dicho en esas imágenes estaba sacado de contexto y dicho en caliente, pero no consiguió convencerla: "Ahora entiendo muchas cosas. Me siento ridícula. (...) Siento rabia y decepción. Lo que acabo de ver, no me lo esperaba".

La discusión se zanjó cuando revelaron que Manu había sido salvado de la nominación, dejando a Laura y Daniela optando a la expulsión. Finalmente, fue la primera quien obtuvo menos votos y le tocó abandonar la casa de Guadalix de la Sierra:

"Tengo muchas ganas de darle un abrazo a mi madre, Jorge. Me da mucha pena que esta experiencia se haya terminado y considero que ya he aprendido muchas cosas que me van a servir bastante" fue su despedida.

Pese al cabreo previo, Manu no se tomó nada bien la expulsión de Laura y se hundió (literalmente, acabó en el suelo), mientras se llevaba las manos a la cara. Los nuevos nominados de esta semana son Violeta, Adrián, Daniela, Juan y Ruvens.

