La mala caída de Bosco en 'Supervivientes All Stars' tras la expulsión semanal. "He visto el palo viniendo y me lo he comido"

Teniendo en cuenta la poca exigencia que suelen tener las pruebas de 'Supervivientes All Stars', llama la atención cuano una termina en un susto. Tras anunciar la expulsión de Abraham García, Bosco Blach Martínez-Bordiú tuvo una mala caída desde la noria infernal y dejó a todo el mundo helado.

Abraham García, expulsado

El reclamo de la gala de 'Supervivientes All Stars' era resolver la expulsión semanal. La cosa estaba entre Lola Mencía y Abraham García, pero al final fue este segundo quien obtuvo menos votos por parte de la audiencia y, por tanto, tuvo que abandonar la isla.

"Disfrutad, que esto no se vive dos veces. Esta vez que sepáis que he ganado más que la primera vez que gané el concurso. He conseguido sacarme esa raíz que me estaba matando" fue la despedida del ya exconcursante.

"Tenía con él una unión muy especial. Hemos tenido bastantes conversaciones profundas y personales" declaró Sofía Suescun, muy disgustada con la expulsión. Los nuevos nominados para esta semana son Bosco Blach, Jorge Pérez y Alejandro Nieto.

Bosco se cae de la noria infernal

Después de la expulsión, le tocó a Bosco y a Logan Sampedro enfrentarse a la prueba de la noria infernal. Ambos concursantes debían aferrarse a una estructura de madera que daba vueltas y resistir el mayor tiempo posible. Llevaban ya cinco minutos ahí cuando Bosco se soltó y se golpeó contra las barras de metal de la noria antes de caer al agua.

Entre gritos, Laura Madrueño y el resto del equipo se lanzaban a socorrerle. Una vez devolvieron la conexión, Bosco aseguró que solo había sido un susto: "Mamá, papá, estoy bien. Boscolitos, todo bien. Me he cambiado de posición arriba y me he pegado un golpe serio en las costillas. Tía Isa, todo bien. Perdón que haya perdido la prueba. Me he cambiado de posición y la he liado. He visto el palo viniendo y me lo he comido, vaya".

