La multa del spoiler: esto es lo que tienen que pagar los concursantes de 'La isla de las tentaciones' si destripan lo sucedido en el reality de Telecinco

La isla de las tentaciones es uno de los pocos realities grabados de Telecinco. Al contrario que 'Supervivientes', las temporadas se graban con mucha antelación y Mediaset les impone una penalización en caso de hablar antes de tiempo de lo ocurrido en la isla, según ha desvelado un tiktoker.

Penalización

Las últimas dos temporadas de La isla de las tentaciones se grabaron seguidas el pasado verano. La 5 no se emitió hasta finales de 2022 y la 6 se estrenó este enero, por lo que no es de extrañar que la cadena haga que sus concursantes firmen un acuerdo de confidencialidad para no "spoilear" nada de lo sucedido en el reality antes de su emisión por televisión.

Según el tiktoker Pablo Bone, existe una penalización para las parejas y tentadores que se "vayan de la lengua" y anticipen algún aspecto del programa a cualquier persona ajena al mismo. Dicha sanción consiste en pagar 50.000 euros, aparte de ser vetados de por vida en Mediaset España.

En el mismo vídeo, el tiktoker hablaba de otras curiosidades del programa, como el hecho de que las villas se alquilasen hasta el año pasado, cuando finalmente Mediaset decidió comprarlas y así tenerlas exclusivamente, o que los tentadores y tentadoras cobran un extra si consiguen que alguno de los concursantes caiga en la tentación.

La isla de las tentaciones emite sus galas los lunes a las 22:00 mientras que 'El debate de las tentaciones' ya no se emitirá más hasta que termine esta edición.