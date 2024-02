El pasado televisivo de Naiara antes de ganar 'OT', en el falso 'First Dates' de Risto Mejide

Este mismo lunes, Naiara ganó 'Operación Triunfo' y ha copado la atención mediática, aunque no siempre relacionada con el concurso de Amazon Prime Video. Uno de los vídeos que se han hecho más virales relacionados con la concursante es sobre su paso por 'All you need is love... o no', el programa que presentaba Risto Mejide.

First Date

El archivo televisivo es un baúl sin fondo lleno de tesoros, y hasta 2017 han buceado los fans de 'OT' para rescatar una de las primeras intervenciones de Naiara en TV (si no la primera), antes de saltar a la fama como justa ganadora de la edición.

Fue en nada menos que 'All you need is love... o no', una suerte de 'First Dates' de Hacendado presentada por Risto Mejide, en el que una pareja que ya se había disuelto daba el visto bueno a los candidatos a tener una cita con su ex. El formato se emitió entre mayo y julio de 2017 y solo tuvo una temporada.

Naiara en 'All you need is love... o no' (2017)

Su aparición en el episodio del programa, como candidata a salir con un tal Alessandro, es sin duda peculiar: si bien está bastante cambiada (no en vano, fue hace siete años, por lo que la cantante tendría uno 20 años), el parecido físico es evidente y también la información que da sobre ella.

La ya exconcursante se presenta en el reality por el nombre de Naiara y también viene de Zaragoza. Además, se define como "extremaña", mitad zaragozana y mitad de Extremadura, lo que cuadra con la presentación que ella misma hizo en el programa (que pasó parte de su adolescencia en Olivenza y luego volvió a su ciudad natal).

Quizá lo más desconcertante de todo sean sus ojos, ya que en 'OT' la conocimos con los ojos oscuros y en el otro reality los tiene claros (¿la magia de las lentillas?), pero el momento en que le cuenta a la ex de su cita que trabaja en una orquesta (efectivamente, Naiara estuvo en una) y se arranca a cantarle unas estrofas de 'Vencer al amor', no hay duda de que claramente su voz.

