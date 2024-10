La pulla a 'El hormiguero' que lanzó el último invitado de David Broncano en 'La revuelta'. "No seas cabrón"

Uno de los invitados de anoche a 'La revuelta' fue Emilio Gavira. Mientras el actor presentaba la campaña 'Los bufones de Velázquez', lanzó una pulla contra Alfonso Guerra y sus declaraciones en 'El hormiguero'.

"Lo de ser enano es tan gracioso..."

Los invitados de anoche en 'La revuelta' fueron la deportista Carolina Marín y el actor Emilio Gavira. "Vengo a reivindicar la dignidad y el trato a las personas con acondroplasia" dijo el intérprete, conocido por sus papeles en películas como 'Blancanieves' de Pablo Berger y series como 'Mira lo que has hecho'.

"Cuando uno mide 1,28 se puede ser hijo de puta, se puede ser un cabrón y se puede ser bueno, pero somos seres humanos igual que todos" aseguró Gavira, que le regaló a David Broncano una foto con las personas que protagonizan 'Los bufones de Velázquez': "No hay que ser paternalista, no somos niñitos, que se nos pueda poner la mano en la cabeza".

"Me estás metiendo en un lío, Emilio. No seas cabrón" le increpó de broma Broncano cuando el actor comenzó a criticar 'El hormiguero' por reírle las gracias al exvicepresidente Alfonso Guerra cuando este se quejaba de que "ya no se pueden hacer chistes de enanos":

"En este país, lo de ser enano es tan gracioso que podemos tener a un exviceprimer ministro contándole a unas hormigas en un programa de prime time... Ahí marcan el nivel. Dijo: 'Echo en falta en este país más chistes de enanos y de homosexuales'. ¿Cómo se le ocurre a un señor que se supone que nos representa a todos?".

