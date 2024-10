Pantomima Full estuvo en 'La revuelta', pero no era la primera vez y David Broncano explica por qué

No solo los invitados de 'La revuelta' son tema de conversación, sino también sus ausencias. En el último programa, Pantomima Full visitó por primera vez el plató... salvo porque no era la primera vez, sino la tercera, ya que David Broncano confesó que se habían eliminado las intervenciones anteriores.

Por tercera vez

El programa de ayer de 'La revuelta' no solo recibió a Bad Gyal y a Juan Enrique Soto, sino también al dúo cómico Pantomima Full (formado por Alberto Casado y Rober Bodegas). Nada más salir, ya fueron con la verdad por delante y confesaron que no era la primera vez que venían:

"Hay cierto disgusto, mucha gente pensará que es la primera vez que venimos en esta nueva etapa. Nos preguntan que cuándo vamos a 'La revuelta' y te haces el loco" contó Casado.

"Sí que hemos venido, pero no se ha emitido. Había pasado más veces ya en 'La resistencia', pero esto es distinto porque el otro era un canal privado y esto es uno público. ¿Estoy yo a gusto cobrando un dinero de todos los españoles y que ellos no reciban nada a cambio? Pues la verdad es que no, me siento incómodo" explicó Bodegas.

El dúo recriminó en broma que no hubieran sacado su parte anteriormente, aunque "no querían dar pena", y Broncano les aseguró que esta vez sí que se iba a emitir: "Creo". En el mismo tono, el presentador explicó el motivo por el que no se habían podido emitir sus dos intervenciones anteriores:

"¿Puedo contar por qué las dos veces que habéis venido no se ha emitido? Una vez estuvo muy bien pero no dio tiempo, porque el programa a veces se alarga. La otra os metíais con los programas de TVE a saco. Hicisteis unos chistes sobre 'MasterChef' muy graciosos, pero gravísimos".

En Espinof | 'La Revuelta' es una gilipollez autoconsciente, sí, pero 'El Hormiguero' no tiene nada que hacer contra el festival de lo inesperado y lo imbécil de David Broncano

En Espinof | Las series de Amazon Prime Video mejor valoradas por la crítica