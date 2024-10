De 95 a más de 40.000. Así es como 'La revuelta' ha disparado los seguidores de la cuenta de Instagram de un asistente del público

Esta semana, se produjo un fenómeno muy curioso en 'La revuelta': un asistente del público mencionó que tenía una página de Instagram que no superaba los 100 seguidores, y de repente la cifra comenzó a inflarse en tiempo récord hasta casi superar los 50.000 seguidores a día de hoy.

Revolución de seguidores

Durante el programa del lunes en 'La revuelta', una voz entre el público llamó la atención de David Broncano gritando: "¡Viva Cuenca". El presentador le dio paso al espectador, que aprovechó para hablar de su página: "Tengo una página de Instagram de curiosidades".

El equipo pinchó en pantalla la página de Curiosidosis, que contaba con 95 seguidores en ese momento: "Son curiosidades, pero la gente no está siendo curiosa de momento" bromearon. "¡Dos me gusta te han dado a lo de los barcos!" continuó Broncano.

A los pocos segundos, la cuenta comenzó a subir el número de seguidores y llegó a superar los 22.000 en apenas 10 minutos. A los 20 minutos, ya contaba con 30.000 seguidores, además de miles de me gusta y de comentarios en su última publicación.

Eso sí, en otro momento del programa, Miguel Campos hizo un apunte sobre el contenido de la página: "Me he metido en Curiosidosis y he cogido el texto para analizarlo para ver si lo había escrito una IA y ha salido 'texto 100% generado por IA'". "Alguna sí que busco para completar algo en el Chat GPT" reconoció el aludido. "Auge y caída de Jorge, el de Cuenca, en un momento" bromeó Broncano.

En el programa de anoche, Broncano volvió a sacar a colación el tema y comprobaron que en ese momento llevaba más de 43.000 seguidores. Y la cosa no ha hecho sino aumentar, puesto que hoy la cifra ya va por los 48.900 seguidores.

En Espinof | 9 programas de RTVE que cuestan más dinero que 'La revuelta' de Broncano

En Espinof | Las mejores series de comedia españolas de los últimos años