"Es que no me lo creo". 'Masterchef 11' eligió como ganador al concursante que hizo un plato impecable

'Masterchef 11' celebró anoche su gala final, en la que los aspirantes afrontaron el último duelo y Eneko se alzó como ganador, llevándose los 100.000 euros del premio, la plaza en el máster de cocina del Basque Culinary Center y la posibilidad de publicar su propio libro culinario.

"Estoy orgulloso de mí mismo"

La gala de 'Masterchef' comenzó con la prueba de "sigue al chef", con la dificultad añadida de que Eneko, Pilu, Álex y Lluís debían seguir las indicaciones de Toño Pérez de espaldas. Menos Eneko, el resto no atinaron con el cocinado y él pasó directamente a ser el primer duelista.

El siguiente reto tuvo lugar en Gipuzkoa, en el Restaurante Martín Berasategui. Finalmente, fue Álex el finalista que obtuvo mejores resultados y, por tanto, se enfrentaría con Eneko en el duelo final.

Ambos concursantes se reencontraron con sus familias y se dispusieron a afrontar la prueba final: elaborar un menú de alto nivel en el que demostraran todo lo aprendido a lo largo del concurso. Eneko presentó un menú que combinaba tradición y modernidad, y al que los jueces no pudieron poner un pero: "Lo has clavado" resumió Samantha.

Consecuentemente, declararon a Eneko ganador de esta undécima edición: "Es que no me lo creo: venir aquí y ser uno de los ganadores de 'Masterchef'. Ha sido la experiencia de mi vida. Si yo hubiera tenido que escribir mi propia historia en el concurso, no habría sido tan bonita. Estoy orgulloso de mí mismo" celebró emocionado el exfutbolista.

