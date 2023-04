"Se le da bien hacer el show". 'Masterchef 11' amordazó a Luca y expulsó al concursante que recibió la "puñalada"

La décima gala de 'Masterchef 11' volvió a sacar a la palestra el supuesto favoritismo del programa con Luca y expulsó a otra concursante: Leti tuvo que despedirse de las cocinas.

Bacanal en las cocinas

La gala comenzó con una prueba de exteriores de lo más peculiar: los aspirantes se desplazaron hasta la 'Bacanal' del Circo de los Horrores y se dividieron por equipos, capitaneados por Fray Marcos y Luca. Durante la realización de la prueba, Jotha criticó el liderazgo del segundo, así como el favoritismo con el que consideraba que le trataba el programa: "Se le da bien hacer el show, en la cocina no es muy allá".

El aludido rechazó a Leti en su equipo, lo que le costó a ella el delantal negro, y sufrió un contratiempo en mitad del cocinado: el circense Lucifer se acercó y le puso una morfaza que le impedía hablar y le hizo sentir mucha vergüenza. Aun así, eso no impidió que su equipo ganara la prueba.

Álex, Eneko, Francesc, Fray Marcos, Jotha, Leti, Lluís y Merce pasaron a la prueba de eliminación, en la que tuvieron que realizar un bocadillo sin pan. Álex fue quien asignó los ingredientes y le dio el más difícil a Leti (la pasta seca) porque quería "darles a sus amigos las más fáciles", gesto que sus compañeros definieron como "puñalada".

Efectivamente, el plato de Leti no convenció a los jueces y decidieron expulsarla. "Me voy muy contenta por las personas que he conocido aquí. Me ha encantado vivir la experiencia y he aprendido mucho. Hay que transmitir alegría, energía y eso es lo que he intentado yo" se despidió tras recibir el multitudinario abrazo de sus compañeros.

