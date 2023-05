"Sé que te vas a caer": 'Supervivientes 2023' alarga el culebrón de Ginés con la advertencia de su hija (y de media España) sobre Yaiza

Ya conocemos todos el modus operandi de Telecinco: una vez pilla una presa se niega a dejarla libre por mucho que se retuerza. Y más aún si esa presa es carne fresca. Es el caso de Ginés, que fue a la isla de 'Supervivientes' como el concursante freak de turno y se ha revelado como el protagonista de una telenovela digna de las sobremesas. Después de elegir entre su exmujer y su novia, concursar con esta y aparentemente dejarla embarazada, ahora Laura, su hija, ha tratado de abrirle los ojos en un nuevo episodio del culebrón que emocionó a nadie.

Mucha energy

El resumen de la intervención de Laura se podría resumir en "Yaiza es una mala bicha", pero dicho con palabras un poquito más elegantes: "Yo te respeto. Si tú eres feliz, yo te voy a apoyar, pero sé que te vas a caer", le ha dicho la hija al padre. Para que no se piense que todo va a ser amor y purpurina, ya ha aclarado que su amada hizo un polígrafo en el 'Deluxe' y ha hecho daño a todo el mundo: "Te lo prometo, me ha amenazado. A Miriam le ha dicho que no puede tener hijos, le ha dicho de todo".

Además de Laura, Diego, que al salir de 'Supervivientes' estaba absolutamente desconcertado sobre ella, intentó advertir a Ginés de que lo que se venía no era bonito. "Yo lo que pienso es que Yaiza se ha montado todo esto", comentó en plató el ex-mejor amigo de la muchacha. Ah, y entre medias, los colaboradores habituales han hablado de los desplantes de la novia de Ginés y de las conversaciones que tuvieron fuera de cámaras (nada agradables, claro). Vamos, que no parece que vayamos a ver pronto el final de esta historia, viendo que entre la audiencia está funcionando. Caras nuevas, dramones de toda la vida.

Mientras tanto, ya en la isla, Jonan fue salvado de la eliminación de mañana y dejó enfrente del pelotón de fusilamiento a Bosco, Jaime y Artúr. Jonan dijo después de convertirse en un concursante de pleno derecho otra vez "Gracias a la gente que me quiere, a la gente que me manda energy" (no deberían descalificarle, pero al menos sí mirarle con mala cara por ese anglicismo feísimo). Por otro lado, Asraf y Bosco ganaron la semifinal de la prueba de líder y se jugarán la final en la Noria Infernal, que mucho estaba tardando en aparecer este año.

Finalmente, un detalle más: después de Pocholo, la que pasará por la isla será Elena Rodríguez, la madre de Adara, que ha pedido quedarse una noche con ellos. Pues claro que sí, este es un ejercicio de supervivencia pero en el que cada semana va a visitarles alguien para que no se sientan solos, no vaya a ser que se aburran y no haya griterío. ¡El jueves, expulsión! Y entonces quedarán ocho. Un saludo muy fuerte a la persona que ya ha puesto a Adara como ganadora en Wikipedia, por cierto: no todos los héroes llevan capa.

