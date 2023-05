'Supervivientes 2023' echa al concursante más polémico en su gala 11 y encara una sonora discusión... sobre un plato de cocido

En los casi tres meses que llevamos ya de 'Supervivientes' han pasado muchas cosas, pero quizá lo más reseñable haya sido lo de Ginés, que entró como concursante graciosete de esos que se echan la primera semana ("el rey de los bocadillos de TikTok", al fin y al cabo) y acabó abriendo una trama entre su mujer, su hija, su novia y la defensa ante las faltadas de ella. En la última gala (que ha sido, una vez más, líder de la noche con un 17'9% de share), por fin, la cosa ha llegado a su fin, al menos en la parte del concurso: ahora empieza la movida en los platós.

Sin ganas de un bocata

Ha llegado la hora de expulsar, y esta vez estaba cantado. Entre Manuel, Jonan y Ginés el público estaba convencido. Primero se libró Jonan y finalmente fue el momento de que Ginés se fuera a su casa, algo que dejó al concursante en shock aunque, en el fondo y después de que expulsaran disciplinariamente a su pareja (de la que ha dicho que está perdidamente enamorado), ya tendría que haber intuido un poco.

"No tengo palabras", comentaba, antes de decir, literalmente, que en el fondo tenía ganas de ir a España a arreglar su papeleta. Vamos, unas ganas tremendas. Como un domador diciendo que en el fondo tenía ganas de que un león le mascara el esófago. Poco antes, el concursante tenía que elegir entre llamar a su hija o a su pareja y eligió a su hija, que le echó un rapapolvo de esos con los que uno piensa "Si lo sé, no vengo".

Antes de marchar a solucionar su desbarajuste, el exconcursante tuvo que elegir quién se llevaba un lastre y quién una ventaja. El lastre recayó, claro, en Asraf, y la ventaja en Raquel Arias. Tocó que esta semana hubiera lastre, y Asraf no pudo jugar el juego de líder justo cuando más lo necesitaba. El concursante fue uno de los grandes protagonistas de la noche por negarle comida a Artúr. Bueno, como todo, es un poco más complicado.

Cocidon't

Resulta que en la prueba de recompensa el equipo formado por Alma Bollo, Bosco, Artír Dainese, Manuel Cortés y Raquel Arias terminó ganando y consiguió un señor cocido. Pero el programa no puede dejar que ganen y coman tranquilamente sin meter gresca, claro, así que preparó unos sobres para los ganadores que tendrían que ir solucionando uno a uno.

Artúr tuvo que decir quién era su "enemigo" dentro de la isla y contestó que, puestos a elegir, elegiría a Asraf. El problema es que, entonces, Asraf tuvo que decidir cuánta comida comería Artúr. Y en pleno calentón, dijo, como imaginaréis, que nada. Que sin cocido también se vive bien. Por mucho que después intentara retractarse, el programa no se lo permitió porque claro, hay que causar fricción de alguna manera, que el share no se consigue solo.

El concursante estuvo un par de días intentando pedirle perdón, pero como dice Artúr, "el perdón no se come". Incluso le ofreció su arroz para compensarle y no quiso. Vamos, que se ha abierto una grieta entre los dos provocada de forma absolutamente artificial. Classic Supervivientes.

Nominaciones sin Asraf

No todo iba a ser malo para el novio de Isa Pantoja: y es que, por una vez, ¡no ha sido nominado! En su lugar, el grupo eligió a Jaime y Jonan, y el líder, Manuel, escogió a Bosco como tercer nominado (aprovecho para recomendaros 'Selfie', que también tiene a un Bosco como protagonista y es realmente divertida). Finalmente, la cosa acabó con la nominación de Artúr. Pues hala, ya estaría.

En el programa hubo también tiempo para mostrar la llegada de Pocholo a Honduras para hablar en el próximo programa con su sobrino, Manuel Cortés y Asraf peleándose y después haciendo las paces y la resolución del griterío entre Adara y Jaime Nava. Por cierto, la concursante acabó diciendo que oye, lo mismo se hace lesbiana después de esto (la complejidad del género y la sexualidad solucionada en un "Pues oye, lo mismo pruebo"), y que puestos a elegir, mejor con Sandra Barneda.

Y hasta aquí una gala 11 que ya está deshaciéndose de la morralla y encara un final al que solo llegarán los concursantes más fuertes, que ya deberían pensar en hacer una estrategia para gustar al público diferente del "Yo grito y digo más barbaridades que tú". Aún nos queda un mes largo en Honduras: a ver cómo acaba la cosa.

