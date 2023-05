'Supervivientes 2023' pasa del dolor de un concursante evacuado por problemas médicos al amor de Adara a las puertas de la semifinal

Ayer estaba toda España pendiente de algo que definiría nuestro futuro en los próximos meses: exacto, la expulsión de Manuel Cortés de 'Supervivientes', que trató de hacer frente en audiencias a una cosilla sin importancia que estaba pasando en el resto del país. Cayó al 12,9% de share, por cierto, por lo que sea. Y no es porque no pasaran cosas importantes para el desarrollo del concurso.

Adiós con el corazón

Manuel llevaba ya una semana y pico en la enfermería con problemas intestinales y, tras salvarse en la última gala, tuvo que volver a ausentarse otra vez. Ha sido Ion Aramendi el que le ha dicho que el cuerpo no le estaba acompañando y antes de tener más problemas era mejor que volviera de Honduras: todos han reaccionado en plató llorando y diciendo que él es el verdadero campeón. Solo que, claro, sin ver un euro del premio final.

Por otro lado, en la isla la que se ha librado de la expulsión es Adara, dejando a Asraf, Bosco y Artúr en la picota. Después de saber que ya no hace falta llamar la atención hasta el jueves, la concursante ha decidido hacer un acercamiento con su ex-amigo y actual semi-enemigo Asraf: "Quiero que lo que quede lo disfrutemos, he estado muy mal, muy jodida", decía antes de darle un abrazo y sellar la paz (al menos hasta que necesiten reavivar el fuego para salvarse, o sea, este mismo martes).

Ah, sí. Además, después de prometer y reprometer durante semanas que no había carpeta, Artúr y Adara han seguido tonteando todo el rato. Dado que la concursante es especialista en liarse con gente mientras las cámaras graban, no me lo tomaría muy en serio. Sabe perfectamente qué teclas apretar y cuándo. Y si no, al tiempo: al fin y al cabo, la semifinal está a la puerta de la esquina.

