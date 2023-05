'Supervivientes' sigue estirando el culebrón de Ginés en su nueva gala, expulsa a un olvidado y estrena la Noria Infernal

Cuando a Mediaset se le mete algo entre ceja y ceja, no lo suelta hasta que no le ha quitado todo el jugo. Es el caso de Ginés, el amable tiktoker que hacía bocadillos con mucho aceite y ahora, en el plazo de tres meses, debe decidir entre el amor de su novia y de su hija en prime time durante una semana en la que ha sido protagonista absoluto de 'Supervivientes'... una vez ha salido de la isla. Pero han pasado muchas más cosas. Por suerte.

¿Dónde se esconde Jorge Javier?

Carlos Sobera estaba tranquilísimo en pantuflas en su casa cuando sonó el teléfono de Telecinco y le mandaron a presentar la gala de 'Supervivientes' sustituyendo a Jorge Javier Vázquez. Aparentemente el presentador estaba enfermo, pero viendo las trifulcas de la cadena con 'Sálvame' y el supuesto cambio de nombres que está forzando, la realidad puede ser otra muy distinta. Quién sabe.

Lo que no ha cambiado es la mecánica de cada semana, y eso significa que ha habido un nuevo expulsado: entre Artúr, Jaime y Bosco, el primero ha sido salvado por la audiencia y Nava, que lleva todo el concurso en la Playa de los Olvidados, ha sido el siguiente en irse a casa. A la hora de repartir ventaja se la dio a Artúr y el lastre a Adara, aunque se llevaran mejor últimamente. "Resulta que no me parece tan basta y a lo mejor yo a ella tan neandertal", ha dicho antes de sacar "Ventaja" y celebrar el asunto.

Curiosamente, esta semana ha sido el propio Nava, en un intento por caer bien, y tras ser elegido como "el más torpe" el que, al ganar la prueba de recompensa con uno de los dos grupos en los que participó, pidió no comer cachopo y, en su lugar, dárselo a sus compañeros del otro grupo. Total, para que te echen dos días después, seguro que se arrepiente un poquito. Que es un cachopo, hombre.

Lo de Ginés

Siempre a la búsqueda de nuevas caras a las que explotar, 'Supervivientes' ha apostado muy fuerte por los tejemanejes de Ginés, un hombre que durante el concurso acabó viendo a Yaiza, su novia, expulsada, aparentemente la dejó embarazada y todo el mundo, incluyendo a su hija, se lanzó al cuello. Esta semana han pasado dos cosas importantes en su trama.

La primera, que después de decir que no había hablado con su hija Miriam porque tenía el móvil roto y no podía llamar, pero sí recibir llamadas. Claro, su hija ha acabado llamando por teléfono al programa en lugar de pegarle un toque al terminar. Porque las cosas se pueden decir fuera de cámaras o cuando todo el mundo mira, claro. The show must go on.

El caso es que la hija le ha dicho que escuchó cómo en Instagram afirmó que no le cogería el teléfono: "Te has centrado más en una red social que en si te lo voy a coger". Ginés acabó llorando y pidiendo perdón, pero sin dejar de decir que amaba a Yaiza y que qué le vamos a hacer. De TikToker a elegir entre su novia y su hija: ¿Cuál es el punto en el que tu vida se convierte en una telenovela?

Infernal

Cada año, el equipo de 'Supervivientes' se reúne para pensar cuántas pruebas nuevas no se van a tener que inventar gracias a la Noria Infernal. Y el resultado es "Bueno, unas cuantas". Este año se ha inaugurado con Asraf y Bosco luchando por convertirse en líderes. Ambos igualaron el récord histórico y se convirtieron los dos en líderes, porque en este programa las reglas se moldean a cada segundo, aparentemente.

Ellos fueron quienes acabaron de nominar a sus compañeros: Manuel, Alma, Raquel y Artúr. Pues hala, ya estaría. Otra semana menos antes de la gran final en la que, ante la falta de salseo dentro de la isla, seguirán estirando todo lo que puedan lo de Ginés.

'Supervivientes' sigue siendo la balsa de escape en audiencias de Telecinco después de sus problemas internos notorios: ayer consiguió un 18,2% arrasando todo lo que estaba a su paso. Se puede decir que sigue... sobreviviendo.

