"¡Te lo juro por mi abuela!". Marina y su pareja entran en barrena después de descubrirse una supuesta nueva infidelidad en el reencuentro de 'La isla de las tentaciones'

Nada, que en 'La isla de las tentaciones' no hay tranquilidad ni medio año después de grabar. Y es que en el reencuentro aún se desvelan giros que no podíamos ni esperar. ¿Os acordáis de Álex y Marina, que se separaron en la isla porque él quiso marcharse con su tentadora Yaiza? Pues ahora resulta que se volvieron a juntar en el propio aeropuerto... Y después de vivir juntos durante cuatro meses, quedaban posos en el fondo del café.

Eres un mentiroso

El primero en aparecer por ahí ha sido Manu, el tentador con el que Marina estuvo en la isla... Y él ha soltado la bomba: se acostaron juntos cuando se volvieron a encontrar, algo que ella no ha podido aguantar. "Eres un puto mentiroso, chaval, a la mierda". Manu, con un cabreo evidente, le ha respondido a Álex "A mí me dijo que no estaba contigo, que se lo estaba pensando y demás. Hemos quedado dos o tres veces". Ojo, que después ha aclarado que eso no significa que tuvieran sexo tres veces. La letrita pequeña.

La desconfianza era enorme y palpable, y ambos han terminado rompiendo en el momento. Por un lado, Manu diciendo que todo lo que dice Marina es mentira. Por otro, Marina diciendo que todo lo que dice Manu es mentira. Finalmente, Álex mirando a la nada y no entendiendo nada. "Vaya tela, chaval, estoy flipando contigo", ha dicho él, mientras esperan a unas pruebas que, al menos de momento, no han llegado. Llegarán en 'Sálvame', no os preocupéis.

Al final ha tenido que ser Yaiza, la tentadora de Álex, la que resuma bien la relación (y todas las del programa): "Os podéis querer, pero no os queréis bien. Aprendeos a querer". Está claro.

