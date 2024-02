'Aquaman y el reino perdido', dónde y cuándo se estrena en streaming la película de DC que pone punto y final al superhéroe de Jason Momoa

Durante la última década hemos podido ver una buena cantidad y variedad de películas protagonizadas por los diferentes personajes de DC. Entre todas ellas, había mucha expectación por ' Aquaman ' y la interpretación de Jason Momoa, y los resultados en taquilla así lo reflejaron . En cambio, ' Aquaman y el reino perdido ', la segunda y última película del personaje, se estrelló en taquilla y se convirtió en uno de los peores estrenos de DC .

Aunque Jason Momoa no tiene las puertas cerradas en el universo DC y podría aparecer en otras películas del universo, 'Aquaman y el reino perdido' pone punto y final al personaje interpretado por el actor. La película se estrenó en cines el pasado 22 de diciembre, y después de unos meses a la espera ya sabemos cuándo llegará a las plataformas de streaming.

Cuándo y dónde podremos ver 'Aquaman y el reino perdido' en las plataformas de streaming

Si no llegaste a ver la película en cines y has estado a la espera de verla desde la comodidad de casa, ya sabemos cuándo se estrenará en streaming, y la buena noticia es que no tendremos que esperar mucho tiempo para poder verla. 'Aquaman 2' o 'Aquaman y el reino perdido' seguirá el mismo camino que otras producciones de Warner Bros. y llegará a HBO Max el próximo 27 de febrero, por lo que en menos de una semana estará disponible en la plataforma.

Ya se ha anunciado que 'Aquaman y el reino perdido' llegará en formato físico, pero de momento se desconoce la fecha oficial (aunque en Amazon se pueda ver que la edición steelbook llegará el 31 de diciembre de 2024). Donde sí que se puede ver es en algunas de las principales plataformas de streaming en formato de alquiler y venta:

Apple TV: alquiler por 12,99 euros y compra por 16,99 euros.

Movistar Plus: alquiler por 12,99 euros.

Rakuten TV: alquiler por 12,99 euros y compra por 16,99 euros.

Google Play: alquiler por 12,99 euros y compra por 19,99 euros.

Microsoft: alquiler por 12,99 euros y compra por 16,99 euros.

Amazon Prime Video: alquiler por 12,99 euros y compra por 16,99 euros.

'Aquaman y el reino perdido' vuelve a recurrir a Black Manta dotándole de un poder superior gracias al Tridente Negro, por lo que el Rey de la Atlántida tendrá que aunar fuerzas junto a su hermano, el anterior rey, para poner fin a la guerra entre los personajes. La película no tuvo una gran acogida por parte del público, pero tal y como comentamos en la crítica de Espinof no es una gran película, pero sí es lo suficientemente entretenida para disfrutar del personaje.

