Así es como utilizo el altavoz inteligente Echo Dot para mejorar mi cine en casa

Antes de comprar el Echo Dot de 5ª generación sabía lo que podía ofrecer, pero no estaba habituado a utilizar ningún asistente de voz y prefería controlar los dispositivos de forma manual. Tras probarlo unas cuantas horas, supe que podía hacer mucho más de lo que pensaba, y la mayor utilidad que he encontrado, más allá de encender y apagar bombillas, es a la hora de ver películas y series.

Yo lo compré en su día por 34,99 euros en una de las promociones de MediaMarkt, y venía con un enchufe inteligente TP-Link Tapo P100 Mini. Pero actualmente podemos encontrar un mejor descuento en la tienda de Amazon (28,92 euros), y aunque no viene con el enchufe, su precio merece la pena por todo lo que ofrece.

No nos vamos a engañar. Al tratarse de un dispositivo accesorio, cuesta meternos en la cabeza que está ahí y que podemos aprovecharlo de muchas formas. Al principio, como no tenía ningún dispositivo compatible más allá del enchufe, sólo lo utilizaba para controlar la lámpara del dormitorio. Pero, tras un tiempo, he sabido darle una mayor utilidad al comprar otros dispositivos compatibles.

Poco a poco fui ampliando mi red doméstica de dispositivos inteligentes para conocer hasta qué punto podía tener una mejor experiencia: primero fue el televisor, después una barra de sonido y, finalmente, unas luces LED. Todos estos dispositivos los he añadido a la aplicación "Alexa" y he creado diferentes configuraciones y comandos de voz.

Si voy a ver una película de terror, con tan sólo decir "Echo, pon modo cine de terror", el Echo Dot enciende el televisor (accediendo a Netflix o Prime Video si así lo configuramos), aumenta los agudos del altavoz Echo o el volumen de la barra de sonido y las luces se encienden con un ligero nivel de luminosidad.

Por supuesto, tengo configuraciones con diferentes géneros cinematográficos, así como también para series, anime, música e incluso videojuegos. Todo se puede ajustar como nosotros queramos para tener la experiencia que estamos buscando.

No es que el Echo Dot sea un dispositivo imprescindible, porque al fin y al cabo podemos ajustar las configuraciones manualmente; pero sí que ofrece una mayor comodidad. Más allá de utilizarlo como únicamente asistente de voz, o para encender y apagar las luces de casa, el potencial que tiene se puede exprimir mucho más y de diversas formas.

