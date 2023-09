Denzel Washington partiendo cráneos con precisión de relojero como la mejor terapia posvacacional: lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

1 de septiembre. Mientras muchos hablan de lo duro que es volver de las vacaciones, otros sólo podemos emular a Gollum y preguntar "¿qué son papas, tesoro?" cuando escuchamos una palabra cada vez más desconocida. Independientemente de si has podido descansar o no, el noveno mes del año suele hacerse cuesta arriba, y no hay nada mejor que una buena ración de cine de estreno para llevarlo lo mejor posible.

Los estrenos del 1 de septiembre de 2023

'The Equalizer 3' (2023)

Es la tercera y, a priori, última entrega de las aventuras cinematográficas de Robert McCall, que versionan la popular serie de los años 80.

Vuelve a estar dirigida por Antoine Fuqua , responsable de esa maravilla titulada 'Training Day', en la que ya colaboró con Denzel Washington.

, responsable de esa maravilla titulada 'Training Day', en la que ya colaboró con Denzel Washington. Además de Washington, su reparto cuenta con nombres como los de David Denmna, Gaia Scodellaro, Bruno Bilotta o Dakota Fanning.

En esta ocasión, McCall abandona el marco estadounidense para reventar unas cuantas cabezas de mafiosos en el sur de Italia.

Crítica en Espinof: 'The Equalizer 3' es la entrega más brutal de la saga: Denzel Washington destroza a la camorra en un cierre perfecto para su John Wick particular

'¡Salta!' (2023)

Es el debut en el largometraje de Olga Osorio , que ha firmado cuatro cortos, incluyendo el divertido 'Einstein-Rosen'.

, que ha firmado cuatro cortos, incluyendo el divertido 'Einstein-Rosen'. Precisamente, la película adapta este cortometraje ambientado en los años 80 y en el que dos hermanos descubren un agujero de gusano. Ciencia ficción y comedia en clave familiar.

Su reparto está encabezado por Tamar Novas, Marta Nieto, Mario Santos y Rubén Fulgencio.

'Passages' (2023)

Es el nuevo largometraje de Ira Sachs , responsable de títulos como 'Keep the Lights On' o 'Frankie'.

, responsable de títulos como 'Keep the Lights On' o 'Frankie'. Más allá de su director, el gran reclamo del filme es su fantástico reparto, que encabezan Ben Whishaw, Franz Rogowski y Adèle Exarchopoulos. Casi nada.

La película, con la forma de un drama romántico algo tórrido, cuenta la historia de una relación a tres bandas marcada por los celos y la crudeza.

Y además...

'Me he tragado un extraterrestre' ('HeadSpace', 2023)

'La guerra de los Lulus' ('La guerre des Lulus', 2023)

'La manzana de oro' (2022)

'Notas sobre un verano' (2023)

'El juego' (2023)

'Marco Polo' (2023)

'Memoryland' (2021)

'El nuevo juguete' ('Le Noveau Jouet', 2022)

