Esta enorme Smart TV Neo QLED de Samsung alcanza las 85 pulgadas y es el mejor chollo de El Corte Inglés: a precio mínimo y ahora te llevas 300 euros de reembolso

A todos nos gusta poder disfrutar de una buena película o serie, y qué mejor que hacerlo en una gran pantalla. Hay muchos televisores que superan las 75 pulgadas, una cifra que ya de por sí no va dirigida a todos los públicos porque no todo el mundo tiene suficiente espacio en el salón. Pero si no es tu caso y estás buscando un televisor enorme y, sobre todo, con un gran precio y descuento, El Corte Inglés ha dejado la Smart TV Samsung QE85QN85B de 85 pulgadas por 2.299 euros, su precio mínimo histórico.

Este televisor Neo QLED de 2022 ha variado bastante de precio durante los últimos meses, pero hasta ahora no lo hemos encontrado tan bajo. Solemos verlo a un precio recomendado de 3.999 euros como poco, pero con el descuento del 42% (1.700 euros al cambio) de El Corte Inglés lo tenemos por 2.299 euros. Además, la marca te reembolsa 300 euros con la compra de este televisor si lo compras antes del 3 de mayo y presentas la factura o ticket en su página.

Comprar Samsung QE85QN85B Neo QLED al mejor precio

Como viene siendo costumbre, este televisor no innova demasiado en su diseño, ya que los televisores Neo QLED son muy similares entre ellos y la mayor diferencia reside en su peana, que en este caso viene en un acabado gris claro metálico. Donde sí que destaca es en su pantalla, y no solo por incluir un panel QLED Serie 8, sino por su enorme angular de 85 pulgadas con resolución 4K. Por si fuera poco, alcanza una tasa de actualización de 120 Hz, que con sus cuatro puertos HDMI 2.1 hacen de este televisor un modelo ideal para videojuegos.

Por el contrario, si lo que estás buscando es un televisor para tener la mejor experiencia viendo una película o serie, también viene con Modo Director de Cine —o Modo Filmmaker—, y compatibilidad con los formatos de imagen HDR10+ y HLG. Por su parte, el sistema operativo es Tizen, el de Samsung que vemos en todos sus televisores, y viene con el Asistente de Google integrado y compatibilidad con Alexa.

El apartado de audio también es uno de los puntos más destacados, y es que este televisor es capaz de alcanzar una potencia RMS de 60 W en los altavoces, y todo ello bajo la tecnología Dolby Atmos para crear una experiencia de sonido completamente envolvente en 3D. Además, viene con las clásicas tecnologías de la marca, como Adaptive Sound+ y Q-Symphony, y una gran variedad de opciones en su conectividad, destacando los mencionados cuatro puertos HDMI 2.1, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 y Multi-View para dividir la pantalla y ver varios tipos de contenido, algo que viene bien en televisores de este tamaño.

