Esta potente barra de sonido es un chollazo en Amazon: mejora prácticamente cualquier televisor e incluye Dolby Atmos

Hoy en día, si queremos un buen televisor que tenga un gran apartado de audio, los precios suelen ser muy elevados, por lo que, según en qué casos, lo más recomendable es contar con una barra de sonido adicional y poder tener las mejores tecnologías para ver películas y series. Si aún no has decidido qué modelo comprar, en Amazon hemos encontrado la barra de sonido Denon Home Sound Bar 550 a muy buen precio, ya que puedes tenerla en casa por 442 euros en lugar de 649 euros e incluye tecnologías a tener en cuenta. También está disponible al mismo precio en MediaMarkt.

Lo primero de todo, y lo que más llama la atención, es que no incluye un subwoofer inalámbrico, pero porque no le hace falta. La barra de sonido por sí sola es capaz de alcanzar los 230W RMS, una cifra que no solemos ver en casi ninguna barra sin subwoofer inalámbrico y que permite poder colocarla en aquellas habitaciones donde no tengamos demasiado espacio. No obstante, podemos añadirle altavoces traseros o subwoofers para expandir su calidad a un sistema 5.1.

Comprar Barra de sonido Denon Home Sound Bar 550 al mejor precio

De potencia no solo se sirve esta barra de sonido, ya que sus tecnologías son bastante importantes si queremos dar el paso a la mejor calidad para ver una película o serie. En este sentido, cuenta con Dolby Atmos y DTS:X, lo que permite reproducir sonido envolvente.

Entre su conectividad, incluye algunas opciones que no solemos ver con demasiada frecuencia y que permite poder tener un mejor control del dispositivo y, sobre todo, comodidad. Entre lo más destacado de este aspecto, viene con el clásico Bluetooth, entrada y salida HDMI, USB y WI-Fi.

Imagen: Amazon

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Espinof.