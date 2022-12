Este libro de arte del Studio Ghibli es una preciosidad y un chollo: también bandas sonoras y camisetas de oferta del mítico estudio de animación para regalar esta Navidad

Son muchas las películas que hemos podido ver del Studio Ghibli, y aunque hace unos años Miyazaki anunció su retirada, más tarde confirmó su regreso en 'How Do You Live?' Pocas veces conseguimos ver artículos sobre las diferentes películas del estudio, al menos con stock, aunque en esta ocasión hemos encontrado algunos bastante interesantes, y lo mejor es que tienen un buen descuento.

Libro de arte de El Viaje de Chihiro

'El Viaje de Chihiro' es una de las cintas más clásicas del Studio Ghibli, y aunque hay un enorme catálogo de grandes obras, para muchos es una de las mejores películas del estudio. A día de hoy poco podemos encontrar sobre esta misma película, salvo un magnífico libro de arte en Amazon, con diferentes bocetos dibujados a mano, fotografías extraídas de la película, guiones gráficos y textos explicando todo sobre la técnica de dibujo. El libro viene en un completo inglés y se trata de la edición publicada en 2008 en tapa dura. Lo mejor es que en Amazon se encuentra de oferta por 21,88 euros en lugar de los habituales 26,84 euros.





Bandas sonoras

Pese a que lo más llamativo del Studio Ghibli son las características animaciones, las bandas sonoras cobran una descomunal importancia, sobre todo en aquellas que apuestan por tocar de lleno nuestros corazones. Esta vez es en Zavvi donde podemos encontrar buenos descuentos, y concretamente podemos llevarnos un pack de dos LP de la 'Princesa Mononoke', que incluye un total de 34 canciones compuesta por la Filarmónica de la Ciudad de Tokio y el tema principal con Yoshikazu Mera como vocal. Todo ello se queda en los 73,99 euros frente al precio de 93,99 euros que solemos ver normalmente.

Banda sonora de La princesa Mononoke de Studio Ghibli 2 LP PVP en Zavvi 73,99€

En la misma Zavvi también podemos encontrar un álbum ilustrado de 'Mi vecino Totoro'. Se trata de una edición limitada en vinilo que incluye un álbum con 16 páginas con diferentes partituras y un total de 10 canciones y una instrumental. Entre las figuras reconocidas encontramos a Azumi Inoue o Joe Hisaishi, y su precio, en este caso, se queda en los 59,99 euros en lugar de los habituales 82,49 euros.

Álbum ilustrado de Mi vecino Totoro LP PVP en Zavvi 59,99€

Camisetas

Si a día de hoy cuesta conseguir artículos originales del Studio Ghibli, no ocurre lo mismo con las camisetas, y es en laTostadora donde podemos encontrar un buen número de diseños de las películas más populares. La tienda ahora mismo tiene una buena promoción en la que si nos llevamos tres o más camisetas nos descuentan el 30% del total, y entre ellas podemos encontrar tanto diseños clásicos como otros como el de Totoro en el Trono de Hierro.

Descuento del 30% al comprar tres o más camisetas. PVP en laTostadora desde 18,90€

Imagen: Amazon, Zavvi y laTostadora

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Espinof.