Studio Ghibli confirma cuándo llegará 'How Do You Live?': por fin hay fecha de estreno para el esperadísimo regreso de Hayao Miyazaki diez años después de su última película

Después de que Studio Ghibli estrenase las maravillosas 'El viento se levanta' y 'El cuento de la princesa Kaguya', Hayao Miyazaki sentía que era el momento de retirarse de la animación de manera definitiva. La decisión no duró demasiado, porque en 2017 anunció que estaba de vuelta para crear una última película para el estudio.

La despedida definitiva de Miyazaki

Desde entonces, el director ha estado trabajando en 'How Do You Live?' ('Kimitachi wa Dou Ikiru ka') que está dedicada a su nieto. Ya en su momento Miyazaki adelantó que llevaría unos cuantos años terminar la animación, aunque finalmente parece que ha sido más de lo esperado.

Studio Ghibli ha confirmado desde sus propias redes sociales que 'How Do You Live?' se estrenará el 14 de julio de 2023, así que ya podemos empezar de manera oficial la cuenta atrás.

The new feature film from director Hayao Miyazaki and Studio Ghibli has been announced! HOW DO YOU LIVE (tentative title) opens in theaters in Japan on July 14, 2023. https://t.co/fHnLM6epTS — Studio Ghibli (@GhibliUSA) December 13, 2022

Esta es la fecha de estreno para Japón y todavía no se ha confirmado nada a nivel internacional, pero teniendo en cuenta el estudio del que hablamos y toda la expectación que hay por ver la última película de Miyazaki.... Pues esperemos que las distribuidoras no se duerman mucho en los laureles, aunque nadie quiera despedirse de Miyazaki del todo.

'How Do You Live?' está basada en la novela infantil del mismo nombre de Genzaburō Yoshino, que gira en torno a un niño que comienza a pensar por sí mismo en lugar de simplemente aceptar lo que le enseñan. Sobre la película en concreto, Miyazaki dijo en su momento que "trata sobre cómo este libro en particular aparece de manera destacada en la vida del protagonista".