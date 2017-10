La adorable razón por la que Miyazaki y Ghibli están creando una nueva película

'El viento se levanta' ('Kaze tachinu', 2013) fue presentada como la última película de Hayao Miyazaki, que decidió retirarse tras una brillante carrera de cinco décadas. Aclaró que sólo dejaba el cine ya que seguiría trabajando en otras facetas. Sin embargo, en 2016 nos enteramos que había empezado a trabajar en un nuevo largometraje.

Y con este proyecto vuelve también el estudio Ghibli. Tras cerrar sus puertas en 2014, este verano escuchamos la noticia de que la compañía había iniciado de manera oficial la producción de la nueva película de Miyazaki. Sin nuevos detalles por el momento, hoy sabemos la adorable razón por la que el director está creando un nuevo film.

La información procede de un programa de arte en la televisión japonesa, 'Nichiyobi Bijutsukan', donde hablaron con Toshio Suzuki, productor y antiguo jefe de Ghibli. Suzuki reveló que la razón del proyecto es el nieto de Miyazaki:

"Miyazaki está haciendo la nueva película para su nieto. Es su forma de decir: 'El abuelo se está desplazando al siguiente mundo, pero está dejando esta película detrás'."

Sólo con imaginar lo que puede salir de esa intención, de Miyazaki despidiéndose de su nieto (y de millones de fans), ya me ha dejado conmovido. Recordemos que 'El viento se levanta' estaba basada en su padre y ya nos dejó momentos muy emotivos. Por ahora no sabemos exactamente de qué va el nuevo proyecto, ni siquiera hay título oficial, pero se cree que es una adaptación al largometraje del corto 'Kemushi no Boro' ('La oruga Boro'), un proyecto en el que Miyazaki lleva más de 20 años trabajando.

Tampoco hay fecha concreta para el estreno aunque Suzuki ha afirmado que la película llegará a los cines en 2019 o 2020, antes de la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Aprovecho este artículo para recomendar el visionado de 'El reino de los sueños y la locura' ('Yume to kyôki no ôkoku', 2013), documental centrado en el ocaso de Ghibli y la creación de 'El viento se levanta', permitiéndonos el lujo de observar cómo trabaja Miyazaki y su equipo. También hay partes dedicadas al otro gran director del estudio, Isao Takahata, y su última obra, 'El cuento de la princesa Kaguya' ('Kaguyahime no monogatari', 2013).

