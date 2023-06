Hay muy pocas barras de sonido tan completas por el precio de esta Samsung: WiFi, Dolby Atmos inalámbrico y 200W de potencia

Los televisores de gama media y baja —y bastantes de la gama alta— suelen ofrecer un ajustadísimo apartado de audio, lo que nos "obliga" a tener que comprar accesorios y dispositivos adicionales si, al menos, estamos buscando la mejor experiencia de cine en casa. Las barras de sonido no suelen ser baratas, pero ahora encontramos de oferta uno de los modelos compactos más potentes de Samsung con una buena rebaja: el Samsung HW-S60B por 249 euros en la traca final del Red Friday de MediaMarkt.

Esta barra de sonido parte del 2022, por lo que cuenta con las novedades implementadas por Samsung en sus barras de sonido. Normalmente solemos encontrarla a su precio recomendado de 399 euros, pero si estamos buscando algo potente, discreto y con bastantes funciones y características, ahora podemos aprovechar el descuento de 150 euros del Red Friday de MediaMarkt, quedándose por 249 euros. También podemos encontrar esta barra de sonido al mismo precio en Amazon.

Se trata de una barra de sonido All-in-One, lo que significa que no viene con subwoofer inalámbrico y todo nos lo encontramos en la propia barra; algo ideal para aquellos que busquemos un dispositivo discreto. El hecho de que no venga con un subwoofer inalámbrico no le impide alcanzar una gran potencia de 200W RMS (potencia real) en sus altavoces a 5.0 canales, ofreciendo así una experiencia muy buena en cualquier tipo de contenido.

Samsung comenzó a implementar en sus barras de sonido de 2022 el denominado Dolby Atmos Inalámbrico, una evolución tecnológica del clásico formato de audio que nos evita líos de cables y permite utilizar la tecnología Dolby con mayor comodidad. También viene con Q-Symphony de segunda generación para, en el caso de tener un televisor Samsung, reproducir el audio en ambos dispositivos, generando una experiencia más envolvente.

Además de todo ello, una de las grandes apuestas de este modelo, por precio y características, es el apartado de conectividad tan amplio, algo que lamentablemente no vemos en otras barras de sonido. Y decimos que es amplio porque cuenta tanto con los tradicionales Bluetooth y HDMI, como con WiFi, AirPlay2 y compatibilidad con Google Assistant, abriendo un mayor abanico de opciones tanto en conectividad inalámbrica como por cable.

